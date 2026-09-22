Войната в Украйна: Киев предлага енергийно примирие, Зеленски отива при Тръмп за Patriot

Украйна ще предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура като една от възможните първи стъпки към деескалация на войната с Русия. Президентът Володимир Зеленски ще обсъди инициативата с американския президент Доналд Тръмп в Ню Йорк, докато Киев едновременно настоява за допълнителни американски системи „Пейтриът“ заради опасенията от нова руска въздушна кампания през зимата.
Eнергийното примирие е сред основните теми, които се обсъждат преди срещата между двамата президенти в рамките на Общото събрание на ООН. Идеята предвижда Русия да прекрати ударите срещу украинската енергийна и критична инфраструктура, като Киев отговори със съответни стъпки за деескалация. Украйна обаче не желае едностранно да прекратява атаките си срещу руските петролни мощности, които разглежда като важен инструмент за натиск върху Москва.
Тръмп вече изрази тревога от мащаба на щетите върху руската петролна преработвателна промишленост и отражението им върху международните пазари на горива. Според източник на Reuters американският президент е поставил пред Зеленски въпроса за прекратяване на атаките срещу руските рафинерии като част от по-широка схема за деескалация.
Москва засега не е дала публичен сигнал, че е готова да прекрати въздушните удари при подобни условия.
Зеленски ще поиска още Patriot
Втората ключова тема на срещата с Тръмп ще бъде противовъздушната отбрана. Зеленски възнамерява да обсъди възможностите Украйна да получи допълнителни американски системи Patriot и ракети за тях.
Причината е нарастващото използване от Русия на балистични ракети и нови реактивни ударни дронове. Реактивните версии на руските дронове тип „Шахед“ вече създават сериозни проблеми за украинската противовъздушна отбрана. Те могат да летят на височина между 4 и 7 километра и с много по-висока скорост от по-старите модели.
По данни, цитирани от агенцията, украинските сили успяват да прехванат около 60% от тези реактивни дронове – значително по-нисък процент в сравнение с ефективността срещу по-бавните им предшественици.
Само през септември Русия е използвала около 2100 подобни дрона и 136 ракети срещу Украйна, сочат данните, събрани от Reuters.
Петима загинали при последните руски удари
Дипломатическата активност в Ню Йорк идва непосредствено след нова масирана руска въздушна атака срещу Украйна. Според AP Русия е атакувала най-малко четири украински области с ракети и безпилотни самолети. По данни на украинските власти са загинали петима души.
Четирима са загинали в Днипро, а жена е била убита в Сумска област. В Киев са съобщени петима ранени.
Украинските военновъздушни сили заявиха, че Русия е използвала повече от 200 дрона, както и балистични, крилати и противокорабни ракети.
Руското министерство на отбраната от своя страна заяви, че атаките са били насочени срещу предприятия от военно-промишления комплекс, енергийни и транспортни обекти и пристанищна инфраструктура. Тези твърдения на Москва не могат да бъдат независимо потвърдени в пълен обем.
Украйна удари руска рафинерия
Паралелно с това Украйна продължи кампанията си срещу руската петролна инфраструктура.
Украинските специални сили съобщиха, че са атакували Куйбишевската петролна рафинерия в Самарска област и че няколко дрона са достигнали целите си, предизвиквайки голям пожар.
Руският губернатор Вячеслав Федорищев потвърди атака срещу промишлени обекти в региона, без да посочи конкретно рафинерията.
При атаките в Самарска област е загинал един човек, а четирима са ранени, съобщи губернаторът. По думите му са повредени също жилищни сгради и автомобили.
Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта са били свалени 297 украински дрона над 14 руски региона и анексирания Крим. Тази бройка е официално руско твърдение и няма независимо потвърждение за всички посочени апарати.
Париж подкрепя мораториум върху ударите
Франция също се включва в опитите за ограничаване на въздушната война. Президентът Еманюел Макрон съобщи след разговор с Тръмп, че двамата са обсъдили възможността за мораториум върху ударите по енергийната инфраструктура.
Макрон подкрепя и ограничаване на атаките в Черно море. Париж същевременно ще предостави допълнителни средства за укрепване на украинската противовъздушна отбрана.
След среща със Зеленски френската и украинската страна обсъдиха допълнителни системи SAMP/T и ракети за тях, както и пакет за подпомагане на Украйна през зимата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диктор
Коментиран от #3
18:36 22.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Имаш
До коментар #1 от "Диктор":вънгалки и си прегракнал
18:38 22.09.2026
4 СВО - Cyka Boва 0бocpaлcя
18:39 22.09.2026
5 ТОЗИ МУШМОРОК
18:40 22.09.2026
6 Всичко е по план
Z-блогърът Роман Алехин заяви, че въпросът за денацификацията и демилитаризацията на Украйна вече не стои на дневен ред и всички говорят за тях само със сарказъм.
Алехин разкри, че настъплението на руската армия практически е спряло, а загубите надхвърлят резервите поради невероятното количество дронове, които парализират атаките на Въоръжените сили на Руската федерация. Военният блогър призова войната да бъде спряна незабавно по линията на бойния сблъсък, тъй като по-нататъшното изтощение на Русия може да доведе до крах на държавата.
Коментиран от #8, #14
18:41 22.09.2026
7 ?????
Тва енергийно примирие нали вече беше миналата зима.
След тва колко слушахме че бандеровците били пречупили хода на войната и побеждават.
И ето ги пак вият за енергийно примирие.
Путин ще е голям ахмак ако пак им се хване на въдицата.
18:43 22.09.2026
8 Соломон
До коментар #6 от "Всичко е по план":Спряно е защото горивото за армията в Донбас се пренасочва за Москва
18:44 22.09.2026
9 Добри новини
ВСУ издумкаха Куйбишевската рафинерия в Самарска област на Русия.
Московската рафинерия е спрела напълно преработката на петрол след украинската атака. ожарите са повредили и двете инсталации за първична преработка на петрол - АВТ-6 и „Евро+“, които осигуряват 100% от мощността на рафинерията.
Към 21 септември, след поражението на Московската рафинерия, над 45% от проектните мощности на руската нефтопреработка са изведени от строя.
18:44 22.09.2026
10 Защо ти трябваше Пусинее ?!
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе недopacляк?!
18:46 22.09.2026
11 ......-
Тъжен жълтопаветен квич на розови корморани !
18:48 22.09.2026
12 Зеленски не е у ред
Защо да спира точно сега, когато сега е момента да прогони агресора и руското население от руските области в Украйна?
Защо се вързва на хитрините на Краснов, и не му каже че войната с Иран е основната причина за недостига на дизел и самолетно гориво. И да я спира ако е загрижен толкова. А и от Русия така или иначе никой не купува и Урсула също забрани.
19:08 22.09.2026
13 Тръмп няма карти
До коментар #2 от "ФАКТ":срещу Путин!!
Срещу Зеленски има, но пък няма кураж да се опълчи на спонсорите си. Избори идват!
И защо Зеленски и партньорите му искат примирие щом печелят? Вместо просто да доунищожат Русия и настане мир?
19:14 22.09.2026
14 да бе
До коментар #6 от "Всичко е по план":и защо трябва да вярваме на някой, който е обявен за чуждестранен агент. Руснаците етикират по този начин грантантаджии и откровени мижитурки на европейската бюрокрация.
По написаното от теб е очевидно, че въпросния Алехин е сложил розовите очила и се е нагълтал с всякакви хапчета/прахчета за сладък живот. Най-малкото една камара американски анализатори, всъщност обесняват тъкмо обратното - Русия бавно и славно смила НАТО и демилитаризира целия западен блок, т.е. няма никаква сериозна мотивация да спре войната и да търси примирие. Единствения начи за спиране на войната е удовлетворяване на руските искания, които междувременно станах още по-твърди към Украйна.
19:21 22.09.2026