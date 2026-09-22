Войната в Украйна: Киев предлага енергийно примирие, Зеленски отива при Тръмп за Patriot

Украйна ще предложи взаимно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура като една от възможните първи стъпки към деескалация на войната с Русия. Президентът Володимир Зеленски ще обсъди инициативата с американския президент Доналд Тръмп в Ню Йорк, докато Киев едновременно настоява за допълнителни американски системи „Пейтриът“ заради опасенията от нова руска въздушна кампания през зимата.

Eнергийното примирие е сред основните теми, които се обсъждат преди срещата между двамата президенти в рамките на Общото събрание на ООН. Идеята предвижда Русия да прекрати ударите срещу украинската енергийна и критична инфраструктура, като Киев отговори със съответни стъпки за деескалация. Украйна обаче не желае едностранно да прекратява атаките си срещу руските петролни мощности, които разглежда като важен инструмент за натиск върху Москва.

Тръмп вече изрази тревога от мащаба на щетите върху руската петролна преработвателна промишленост и отражението им върху международните пазари на горива. Според източник на Reuters американският президент е поставил пред Зеленски въпроса за прекратяване на атаките срещу руските рафинерии като част от по-широка схема за деескалация.

Москва засега не е дала публичен сигнал, че е готова да прекрати въздушните удари при подобни условия.

Зеленски ще поиска още Patriot

Втората ключова тема на срещата с Тръмп ще бъде противовъздушната отбрана. Зеленски възнамерява да обсъди възможностите Украйна да получи допълнителни американски системи Patriot и ракети за тях.

Причината е нарастващото използване от Русия на балистични ракети и нови реактивни ударни дронове. Реактивните версии на руските дронове тип „Шахед“ вече създават сериозни проблеми за украинската противовъздушна отбрана. Те могат да летят на височина между 4 и 7 километра и с много по-висока скорост от по-старите модели.

По данни, цитирани от агенцията, украинските сили успяват да прехванат около 60% от тези реактивни дронове – значително по-нисък процент в сравнение с ефективността срещу по-бавните им предшественици.

Само през септември Русия е използвала около 2100 подобни дрона и 136 ракети срещу Украйна, сочат данните, събрани от Reuters.

Петима загинали при последните руски удари

Дипломатическата активност в Ню Йорк идва непосредствено след нова масирана руска въздушна атака срещу Украйна. Според AP Русия е атакувала най-малко четири украински области с ракети и безпилотни самолети. По данни на украинските власти са загинали петима души.

Четирима са загинали в Днипро, а жена е била убита в Сумска област. В Киев са съобщени петима ранени.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че Русия е използвала повече от 200 дрона, както и балистични, крилати и противокорабни ракети.

Руското министерство на отбраната от своя страна заяви, че атаките са били насочени срещу предприятия от военно-промишления комплекс, енергийни и транспортни обекти и пристанищна инфраструктура. Тези твърдения на Москва не могат да бъдат независимо потвърдени в пълен обем.

Украйна удари руска рафинерия

Паралелно с това Украйна продължи кампанията си срещу руската петролна инфраструктура.

Украинските специални сили съобщиха, че са атакували Куйбишевската петролна рафинерия в Самарска област и че няколко дрона са достигнали целите си, предизвиквайки голям пожар.

Руският губернатор Вячеслав Федорищев потвърди атака срещу промишлени обекти в региона, без да посочи конкретно рафинерията.

При атаките в Самарска област е загинал един човек, а четирима са ранени, съобщи губернаторът. По думите му са повредени също жилищни сгради и автомобили.

Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта са били свалени 297 украински дрона над 14 руски региона и анексирания Крим. Тази бройка е официално руско твърдение и няма независимо потвърждение за всички посочени апарати.

Париж подкрепя мораториум върху ударите

Франция също се включва в опитите за ограничаване на въздушната война. Президентът Еманюел Макрон съобщи след разговор с Тръмп, че двамата са обсъдили възможността за мораториум върху ударите по енергийната инфраструктура.

Макрон подкрепя и ограничаване на атаките в Черно море. Париж същевременно ще предостави допълнителни средства за укрепване на украинската противовъздушна отбрана.

След среща със Зеленски френската и украинската страна обсъдиха допълнителни системи SAMP/T и ракети за тях, както и пакет за подпомагане на Украйна през зимата.