Ангел Джамбазки: Европа губи икономическата битка със САЩ и Китай

Състоянието на Европейския съюз и твърденията на Урсула фон дер Лайен, че общността никога не е била по-силна, предизвикаха остър дебат в предаването „Челюсти“, съобщават от NOVA. Според бившия евродепутат Ангел Джамбазки и бившия заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев, Европа изостава икономически и губи своя политически център на фона на кризите в Украйна и Близкия изток.
Изоставане от световните сили
Ангел Джамбазки изрази категорично несъгласие с оптимизма на председателя на Европейската комисия. Според него Европа е загубила състезанието с големите икономически сили, защото се е фокусирала върху периферни и идеологически теми.
„Тези хора провалят европейската идея, правят я смешна и нелепа“, заяви бившият евродепутат. Той беше категоричен, че докато общността се е занимавала с второстепенни въпроси, основните конкуренти са взели сериозна преднина: „Европейският съюз буксуваше в спора колко пола има, докато американците и китайците ни изпревариха с няколко обиколки“.
Джамбазки отправи и директни обвинения към настоящото ръководство на институцията, като го упрекна в политическо двуличие. Като примери той посочи инвестирането на милиони във фирма, в която работи съпругът на Фон дер Лайен, както и изчезналите съобщения около договарянето на ваксините.
Изчезването на политическия център
От своя страна, бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев обърна внимание на вътрешнополитическите процеси в държавите членки и растящата поляризация в обществата. Според него традиционните политически сили губят почва за сметка на крайните течения.
„Център-ляво и център-дясно загиват и махалото се люлее от крайно ляво в крайно дясно“, обясни Керемедчиев. Той илюстрира тезата си със ситуацията в Германия, където картата на влияние на „Алтернатива за Германия“ почти напълно се припокрива с границите на бившата ГДР. Според анализатора, в тези региони национализмът и носталгията по социалистическото минало продължават да бъдат водещ фактор в обществените нагласи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така ще да е
След присъединяването, нали се сещате, че ЕС става най-богатия и с най голяма територия център ? Копейки, сетихте ли се за това ? Канада и Австралия заедно са малко по големи от матушката ви, в пъти по богати и имат всички природни ресурси, които има и в РФ. 🤣🤣🤣
Коментиран от #5
19:33 22.09.2026
2 Ха,ха
19:34 22.09.2026
3 Радев
19:36 22.09.2026
4 Яшар
19:36 22.09.2026
5 Марджи
До коментар #1 от "Така ще да е":ЕС ще присъедини и Индия и Бангладеш заради човешкия потенциал.
19:36 22.09.2026
6 кой ги пита наще
19:37 22.09.2026
7 Градът
19:40 22.09.2026
8 БКП/КПСС
19:42 22.09.2026