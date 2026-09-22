Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Ангел Джамбазки: Европа губи икономическата битка със САЩ и Китай

Ангел Джамбазки: Европа губи икономическата битка със САЩ и Китай

22 Септември, 2026 19:32 170 8

  • ангел джамбазки-
  • европа-
  • критика-
  • икономика-
  • китай

Критика към Европейския съюз в сянката на глобалните кризи

Ангел Джамбазки: Европа губи икономическата битка със САЩ и Китай - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състоянието на Европейския съюз и твърденията на Урсула фон дер Лайен, че общността никога не е била по-силна, предизвикаха остър дебат в предаването „Челюсти“, съобщават от NOVA. Според бившия евродепутат Ангел Джамбазки и бившия заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев, Европа изостава икономически и губи своя политически център на фона на кризите в Украйна и Близкия изток.

Изоставане от световните сили

Ангел Джамбазки изрази категорично несъгласие с оптимизма на председателя на Европейската комисия. Според него Европа е загубила състезанието с големите икономически сили, защото се е фокусирала върху периферни и идеологически теми.

„Тези хора провалят европейската идея, правят я смешна и нелепа“, заяви бившият евродепутат. Той беше категоричен, че докато общността се е занимавала с второстепенни въпроси, основните конкуренти са взели сериозна преднина: „Европейският съюз буксуваше в спора колко пола има, докато американците и китайците ни изпревариха с няколко обиколки“.

Джамбазки отправи и директни обвинения към настоящото ръководство на институцията, като го упрекна в политическо двуличие. Като примери той посочи инвестирането на милиони във фирма, в която работи съпругът на Фон дер Лайен, както и изчезналите съобщения около договарянето на ваксините.

Изчезването на политическия център

От своя страна, бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев обърна внимание на вътрешнополитическите процеси в държавите членки и растящата поляризация в обществата. Според него традиционните политически сили губят почва за сметка на крайните течения.

„Център-ляво и център-дясно загиват и махалото се люлее от крайно ляво в крайно дясно“, обясни Керемедчиев. Той илюстрира тезата си със ситуацията в Германия, където картата на влияние на „Алтернатива за Германия“ почти напълно се припокрива с границите на бившата ГДР. Според анализатора, в тези региони национализмът и носталгията по социалистическото минало продължават да бъдат водещ фактор в обществените нагласи.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така ще да е

    2 0 Отговор
    Затова Канада и Австралия искат в ЕС ...
    След присъединяването, нали се сещате, че ЕС става най-богатия и с най голяма територия център ? Копейки, сетихте ли се за това ? Канада и Австралия заедно са малко по големи от матушката ви, в пъти по богати и имат всички природни ресурси, които има и в РФ. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #5

    19:33 22.09.2026

  • 2 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Оф,едни и същи дъвки нон стоп🤣😂😂

    19:34 22.09.2026

  • 3 Радев

    0 1 Отговор
    Ще се отворят китоайски фабрики в България. Народът го заслужава.

    19:36 22.09.2026

  • 4 Яшар

    2 0 Отговор
    Ако беше малко по умн и интелигентен ,щеше да знаеш че Европа не иска война с никой ...богатството и спокойствието и суетата са по хубави и приятни от войни макар и търговски ...хайде нападни Ватикана или Швейцария да ти изчезнат милиардите или Господ да та проклина , Ангеле Джамбазов

    19:36 22.09.2026

  • 5 Марджи

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Така ще да е":

    ЕС ще присъедини и Индия и Бангладеш заради човешкия потенциал.

    19:36 22.09.2026

  • 6 кой ги пита наще

    3 2 Отговор
    некадърници за САЩ и Европа при положение че дори малка България съсипаха и опоскаха на хранилка?

    19:37 22.09.2026

  • 7 Градът

    4 0 Отговор
    Ти кой беше????,,

    19:40 22.09.2026

  • 8 БКП/КПСС

    1 0 Отговор
    Заради такива л..на като теб.

    19:42 22.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове