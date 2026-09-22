Ангел Джамбазки: Европа губи икономическата битка със САЩ и Китай

Състоянието на Европейския съюз и твърденията на Урсула фон дер Лайен, че общността никога не е била по-силна, предизвикаха остър дебат в предаването „Челюсти“, съобщават от NOVA. Според бившия евродепутат Ангел Джамбазки и бившия заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев, Европа изостава икономически и губи своя политически център на фона на кризите в Украйна и Близкия изток.

Изоставане от световните сили

Ангел Джамбазки изрази категорично несъгласие с оптимизма на председателя на Европейската комисия. Според него Европа е загубила състезанието с големите икономически сили, защото се е фокусирала върху периферни и идеологически теми.

„Тези хора провалят европейската идея, правят я смешна и нелепа“, заяви бившият евродепутат. Той беше категоричен, че докато общността се е занимавала с второстепенни въпроси, основните конкуренти са взели сериозна преднина: „Европейският съюз буксуваше в спора колко пола има, докато американците и китайците ни изпревариха с няколко обиколки“.

Джамбазки отправи и директни обвинения към настоящото ръководство на институцията, като го упрекна в политическо двуличие. Като примери той посочи инвестирането на милиони във фирма, в която работи съпругът на Фон дер Лайен, както и изчезналите съобщения около договарянето на ваксините.

Изчезването на политическия център

От своя страна, бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев обърна внимание на вътрешнополитическите процеси в държавите членки и растящата поляризация в обществата. Според него традиционните политически сили губят почва за сметка на крайните течения.

„Център-ляво и център-дясно загиват и махалото се люлее от крайно ляво в крайно дясно“, обясни Керемедчиев. Той илюстрира тезата си със ситуацията в Германия, където картата на влияние на „Алтернатива за Германия“ почти напълно се припокрива с границите на бившата ГДР. Според анализатора, в тези региони национализмът и носталгията по социалистическото минало продължават да бъдат водещ фактор в обществените нагласи.