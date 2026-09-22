САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за укрепване на сигурността в Арктика и Северния Атлантик. Документът беше подписан в Ню Йорк от американския президент Доналд Тръмп, датския премиер Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен.

Споразумение за сигурността

Договореността е насочена към засилване на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната в Арктика и Северния Атлантик. Датското правителство посочва, че тя трябва да укрепи сигурността на Гренландия, Кралство Дания и САЩ, както и на техните съюзници.

Копенхаген подчертава, че споразумението признава суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания, както и правото на гренландския народ на самоопределение.

Тръмп: САЩ ще имат постоянна роля

Американският президент представи договореността като начин Вашингтон да получи трайна роля в гарантирането на сигурността на острова.

Тръмп заяви, че САЩ трябва да разполагат с необходимите възможности за защита на Гренландия и на по-широкото арктическо пространство. Той посочи също, че противници на САЩ няма да могат да изграждат военно присъствие или да осъществяват определени стратегически инвестиции на острова без американско одобрение.

Формулировката за „постоянен контрол“ е позиция, изразена от Тръмп. Тя трябва да бъде разграничавана от официалната датска формулировка за запазване на суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания.

Два нови американски военни обекта

Паралелно със споразумението Вашингтон планира разширяване на военното си присъствие в Гренландия.

Сред обсъжданите обекти са Нарсарсуак в Южна Гренландия и Местерсвиг на източното крайбрежие. Американските планове включват възстановяване на бившата база Bluie West One в Нарсарсуак и изграждане на ново военно присъствие в района на Местерсвиг.

САЩ вече разполагат със стратегически военен обект в Гренландия — базата „Питуфик“ в северозападната част на острова. Тя има значение за системите за ранно предупреждение, противоракетната отбрана и космическото наблюдение.

Копенхаген: „Добро за всички на Запад“

Датският премиер Мете Фредериксен определи договореността като положителна за Гренландия, Дания и САЩ.

По думите ѝ споразумението укрепва сигурността в Арктика и Северния Атлантик и е важно за западните съюзници. Датското правителство поставя договореността и в контекста на колективната сигурност на НАТО.

Фредериксен подчертава, че постигнатото споразумение не отменя правото на гренландците сами да определят бъдещето си.

Гренландия остава в рамките на Кралство Дания

Подписването на споразумението не означава прехвърляне на суверенитета над Гренландия към САЩ. Островът остава част от Кралство Дания, като едновременно с това Вашингтон получава по-широка роля в неговата сигурност.

Това разграничение е съществено на фона на продължилите месеци наред спорове около стратегическото значение на Гренландия и американските намерения спрямо острова.

Новата договореност поставя акцент върху сигурността и военното сътрудничество, но същевременно оставя въпроса за бъдещия статут на Гренландия свързан с правото на самоопределение на нейното население.

Арктика като стратегическа зона

Споразумението идва на фона на нарастващото стратегическо значение на Арктика. Географското положение на Гренландия я превръща във важна точка за наблюдение и отбрана в Северния Атлантик и Арктическия регион.

За Вашингтон островът има значение за ранното предупреждение, противоракетната отбрана, космическото наблюдение и контрола върху северните морски и въздушни маршрути.

За Дания договореността представлява опит да бъде засилена сигурността на Гренландия, като същевременно се запазят датският суверенитет и правото на самоопределение на гренландския народ.

Източници: Ройтерс, Асошиейтед прес