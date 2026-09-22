„Комисар Рекс“ се завръща с нови серии

Култовият „Комисар Рекс“ се завръща с втори сезон след успешното възраждане на поредицата. Снимките на шест нови епизода вече започнаха във Виена, а към актьорския състав се присъединява и звезда от популярния сериал „Планински лекар“, съобщава Gala, позовавайки се на Sat.1.

Максимилиан Брюкнер отново ще бъде в главната роля на комисар Макс Щайнер, който разследва престъпления заедно със своя четириног партньор Рекс. Актьорът потвърди още по-рано през септември, че се връща на снимачната площадка във Виена.

Новото попълнение в екипа е Натали О'Хара, добре позната на германската телевизионна публика като Сузане Дрекслер от „Планински лекар“. В „Комисар Рекс“ тя ще бъде сред гост-звездите в новите криминални истории.

За снимките екипът отново използва едни от най-разпознаваемите места във Виена. Сред обявените локации са Пратерът, прочутият хотел „Захер“ и музеят „Албертина“.

В новите епизоди Макс Щайнер и Рекс ще се изправят пред поредица от престъпления, които ще ги отведат в различни части на австрийската столица. Освен криминалните случаи сериалът продължава и личната история на главния герой.

Новата версия на „Комисар Рекс“ направи телевизионния си дебют през април 2026 г. Шестте епизода в пълнометражен формат бяха излъчени по Sat.1, а продукцията е съвместен проект на германската телевизия и австрийската ORF.

Зрителският интерес се оказа достатъчно висок, за да бъде взето решение за продължение. Според ORF отделни епизоди от първия сезон са привлекли до 883 000 зрители в Австрия.

Освен Максимилиан Брюкнер в новата версия на сериала участват Фердинанд Зеебахер като инспектор Феликс Бургер, Дорис Голпашин като майор Евелин Лайтнер и Алфред Дорфер като патолога д-р Том Виплер.

Разбира се, в центъра отново е Рекс. В настоящата версия ролята на легендарната немска овчарка се изпълнява от специално обучени кучета, а Брюкнер преминава предварителни тренировки с тях, за да изглежда връзката между комисаря и четириногия му партньор естествена пред камерата.

Оригиналният „Комисар Рекс“ започва през 1994 г. и се превръща в един от най-успешните австрийски телевизионни сериали, излъчван в десетки държави. През годините до Рекс застават различни екранни партньори, сред които Рихард Мозер в изпълнение на Тобиас Морети и Александър Брандтнер, изигран от Гедеон Буркхард.

Новата версия запазва Виена като един от основните „герои“ в историята, но осъвременява сюжетите и персонажите за ново поколение зрители.

Шестте епизода от втория сезон се очаква да бъдат излъчени през пролетта на 2027 г.