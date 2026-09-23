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ЦСКА готви скромна зимна селекция
  Тема: Известни личности

ЦСКА готви скромна зимна селекция

23 Септември, 2026 08:33, обновена 23 Септември, 2026 08:37 803 3

  • цска-
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  • трансфери-
  • първа лига-
  • алексей шпилевски

Клубът планира до три нови попълнения, а основният фокус остава върху стабилизирането на състава и бюджета.

ЦСКА готви скромна зимна селекция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦСКА подготвя скромна зимна селекция и планира да привлече най-много трима футболисти, като е напълно възможно новите попълнения да бъдат само едно или две, съобщи „Тема Спорт“.

Клубът вече е водил разговори с беларуския специалист Алексей Шпилевски, но до сделка не се е стигнало. Причината е разминаване във вижданията за начина, по който трябва да бъде граден съставът.

Шпилевски, който е работил в Кайрат и Арис Лимасол, предпочита да разполага с ядро от футболисти, избрани лично от него. В ЦСКА обаче са на мнение, че съставът има достатъчно качество и е нужен треньор, който да извади максимума от наличния потенциал.

Ограничени трансфери и финансов натиск

През последните две години ЦСКА е привлякъл близо 30 футболисти, включително по седем през миналата зима и през лятото. В клуба са решени да сложат край на честите промени в състава и да се насочат към по-стабилен модел на работа.

Финансовата дисциплина също е водещ фактор. Най-високата платена сума от ЦСКА е била 500 000 евро за Жоел Цварц. Според информацията клубът търси и по-сериозна стабилизация на финансовите потоци, след като част от направените инвестиции в играчи не са се оправдали.

Бившият треньор Христо Янев също е коментирал темата за ограничените възможности за селекцията. На пресконференция преди мача с Левски той заяви: „Как да направим трансфери, като се борим с финансов феърплей?“

Миналата зима ЦСКА привлече Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Димитър Евтимов, Макс Ебонг, Исак Соле, Андрей Йорданов и Факундо Родригес. Сега очакванията са за значително по-малко нови имена.

Източници: Тема Спорт, ЦСКА


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    7 1 Отговор
    ЦСКА винаги се е славил с футболисти, които не само умеят добре да боравят с топката, но и разбират играта. Затова и сега трябва да се търсят и наемат играчи като Сенси, които творят на терена. ЦСКА никога не е предпочитал надъхани ритачи, бегачи, блъскачи, симуланти. ЦСКА винаги е бил футболна класа и това трябва да се възроди...

    Коментиран от #2

    09:27 23.09.2026

  • 2 Левски 1914

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Артилерист":

    Но това сега е Литекс - Етрополе МЕНТЕ, цска го няма вече 10 години.

    Коментиран от #3

    09:36 23.09.2026

  • 3 Записвай си дните

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Шизофрен 1419191

    10:11 23.09.2026

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