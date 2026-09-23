ЦСКА готви скромна зимна селекция

ЦСКА подготвя скромна зимна селекция и планира да привлече най-много трима футболисти, като е напълно възможно новите попълнения да бъдат само едно или две, съобщи „Тема Спорт“.

Клубът вече е водил разговори с беларуския специалист Алексей Шпилевски, но до сделка не се е стигнало. Причината е разминаване във вижданията за начина, по който трябва да бъде граден съставът.

Шпилевски, който е работил в Кайрат и Арис Лимасол, предпочита да разполага с ядро от футболисти, избрани лично от него. В ЦСКА обаче са на мнение, че съставът има достатъчно качество и е нужен треньор, който да извади максимума от наличния потенциал.

Ограничени трансфери и финансов натиск

През последните две години ЦСКА е привлякъл близо 30 футболисти, включително по седем през миналата зима и през лятото. В клуба са решени да сложат край на честите промени в състава и да се насочат към по-стабилен модел на работа.

Финансовата дисциплина също е водещ фактор. Най-високата платена сума от ЦСКА е била 500 000 евро за Жоел Цварц. Според информацията клубът търси и по-сериозна стабилизация на финансовите потоци, след като част от направените инвестиции в играчи не са се оправдали.

Бившият треньор Христо Янев също е коментирал темата за ограничените възможности за селекцията. На пресконференция преди мача с Левски той заяви: „Как да направим трансфери, като се борим с финансов феърплей?“

Миналата зима ЦСКА привлече Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Димитър Евтимов, Макс Ебонг, Исак Соле, Андрей Йорданов и Факундо Родригес. Сега очакванията са за значително по-малко нови имена.

Източници: Тема Спорт, ЦСКА