ЦСКА готви скромна зимна селекция

ЦСКА подготвя скромна зимна селекция и планира да привлече най-много трима футболисти, като е напълно възможно новите попълнения да бъдат само едно или две, съобщи „Тема Спорт“.
Клубът вече е водил разговори с беларуския специалист Алексей Шпилевски, но до сделка не се е стигнало. Причината е разминаване във вижданията за начина, по който трябва да бъде граден съставът.
Шпилевски, който е работил в Кайрат и Арис Лимасол, предпочита да разполага с ядро от футболисти, избрани лично от него. В ЦСКА обаче са на мнение, че съставът има достатъчно качество и е нужен треньор, който да извади максимума от наличния потенциал.
Ограничени трансфери и финансов натиск
През последните две години ЦСКА е привлякъл близо 30 футболисти, включително по седем през миналата зима и през лятото. В клуба са решени да сложат край на честите промени в състава и да се насочат към по-стабилен модел на работа.
Финансовата дисциплина също е водещ фактор. Най-високата платена сума от ЦСКА е била 500 000 евро за Жоел Цварц. Според информацията клубът търси и по-сериозна стабилизация на финансовите потоци, след като част от направените инвестиции в играчи не са се оправдали.
Бившият треньор Христо Янев също е коментирал темата за ограничените възможности за селекцията. На пресконференция преди мача с Левски той заяви: „Как да направим трансфери, като се борим с финансов феърплей?“
Миналата зима ЦСКА привлече Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Димитър Евтимов, Макс Ебонг, Исак Соле, Андрей Йорданов и Факундо Родригес. Сега очакванията са за значително по-малко нови имена.
Източници: Тема Спорт, ЦСКА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Артилерист
Коментиран от #2
09:27 23.09.2026
2 Левски 1914
До коментар #1 от "Артилерист":Но това сега е Литекс - Етрополе МЕНТЕ, цска го няма вече 10 години.
Коментиран от #3
09:36 23.09.2026
3 Записвай си дните
До коментар #2 от "Левски 1914":Шизофрен 1419191
10:11 23.09.2026