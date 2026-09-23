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Полша спря Германия и е на полуфинал на Евроволей
  Тема: Зимни олимпийски игри

Полша спря Германия и е на полуфинал на Евроволей

23 Септември, 2026 08:23, обновена 23 Септември, 2026 10:53 1 085 0

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Полша надделя с 3:0 в „Арена София“ и чака съперник в Милано

Полша спря Германия и е на полуфинал на Евроволей - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша победи Германия с 3:0 гейма (25:23, 25:17, 25:17) и се класира за полуфинал на Европейското първенство по волейбол за мъже.

Мачът в „Арена София“ беше гледан от 7174 зрители. Поляците взеха първия гейм след оспорван край, а след това затвориха двубоя по-уверено в следващите две части.

Леон беше най-резултатен

Вилфредо Леон завърши с 17 точки за Полша, а Бартоломей Боландж добави 13. За Германия Ерик Рьорс реализира 12 точки, а Тобиас Бранд приключи с 11.

Полша на старши треньора Никола Гърбич ще играе полуфинал в Милано срещу победителя от двойката Белгия - Словения.

Източници: Спортал, Европейска конфедерация по волейбол


София / България
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