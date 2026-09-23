Полша спря Германия и е на полуфинал на Евроволей

Полша победи Германия с 3:0 гейма (25:23, 25:17, 25:17) и се класира за полуфинал на Европейското първенство по волейбол за мъже.

Мачът в „Арена София“ беше гледан от 7174 зрители. Поляците взеха първия гейм след оспорван край, а след това затвориха двубоя по-уверено в следващите две части.

Леон беше най-резултатен

Вилфредо Леон завърши с 17 точки за Полша, а Бартоломей Боландж добави 13. За Германия Ерик Рьорс реализира 12 точки, а Тобиас Бранд приключи с 11.

Полша на старши треньора Никола Гърбич ще играе полуфинал в Милано срещу победителя от двойката Белгия - Словения.

Източници: Спортал, Европейска конфедерация по волейбол