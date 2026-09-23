Аморим призна грешките от Манчестър и съживи Пулишич

Рубен Аморим призна, че няма намерение да повтаря грешките от периода си в Манчестър Юнайтед, а първият резултат от промяната вече е налице. Треньорът на Милан изостави за момент предпочитаната си схема с трима защитници и заложи на 4-4-2 при убедителната победа с 3:0 през уикенда. Решението му прекъсна серията от три мача без победа и донесе едва втората суха мрежа за „росонерите“ през сезона. Една от големите промени бе завръщането на Кристиан Пулишич в титулярния състав. Американецът получи първия си шанс за сезона и му бяха необходими само 14 минути, за да се разпише.

Това бе първият му гол за Милан от 28 декември 2025 г. Пулишич остана на терена 69 минути, създаде две положения за съотборниците си и сбърка само три подавания. „Не мога да повтарям грешките си от Манчестър. Ако нямаме необходимите характеристики, за да играем по определен начин, трябва да се адаптираме“, заяви Аморим пред “La Gazzetta dello Sport”. Португалецът призна, че новата схема е дала на футболистите му повече свобода. „Играчите имаха повече свобода. В последните мачове бяхме малко прекалено статични, сякаш бяхме заклещени“, добави той. Пулишич имаше труден период през 2026 г.

Той загуби мястото си в състава на Милан, а на Световното първенство не успя да отбележи гол за САЩ, които отпаднаха на осминафиналите. След това контузия на крака, която се оказа микрофрактура, допълнително ограничи подготовката му. В началото на сезона американецът остана на пейката в първите три мача на Милан, а Аморим призна, че футболистът е бил разочарован от малкото игрово време. Сега Пулишич получава възможност да обърне ситуацията, но има още една задача.

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино не го включи в състава от 28 футболисти за есенната пауза и повика осем тийнейджъри, като остави извън групата и Фоларин Балогун, Уестън Маккени и Тим Рийм. Силните изяви с Милан могат да дадат на Пулишич шанс отново да се превърне във важна част от плановете на аржентинския специалист.