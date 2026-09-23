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Левски готви поне 2 млн. евро за нападател
  Тема: Известни личности

Левски готви поне 2 млн. евро за нападател

23 Септември, 2026 08:27, обновена 23 Септември, 2026 08:30 790 8

  • левски-
  • рейналдо-
  • атанас бостанджиев-
  • трансфери-
  • хулио веласкес

Сините планират сериозна зимна селекция, а Рейналдо говори за целите след колеблив старт

Левски готви поне 2 млн. евро за нападател - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Левски подготвя зимна селекция с ясен приоритет - нов централен нападател, за когото клубът е готов да отдели поне 2 милиона евро.

Планът идва след летен прозорец, в който „сините“ похарчиха близо 4 милиона евро за част от новите си футболисти. Най-скъпото попълнение е Рейналдо, привлечен срещу 1,5 милиона евро от Санта Клара. По един милион евро са стрували Сержиньо и Давид Кусо, а Мехди Мубарик е дошъл за 150 000 евро. Алекс Сентейес, Хевертон и Марко Груич са пристигнали като свободни агенти, а Адриян Райчев и Петко Христов са били взети под наем. Стивън Стоянчов се е върнал след преотстъпване в Етър.

Сега Хулио Веласкес разполага с двама типични централни нападатели - Мустафа Сангаре и Хуан Переа. Сангаре се връща след контузия, а при по-напрегнати мачове Веласкес е използвал Рейналдо или Евертон на върха на атаката. Именно затова привличането на качествен нападател е сред водещите задачи пред спортно-техническото ръководство, а новият член на Съвета на директорите Еду Гаспар е натоварен да движи този процес.

Паралелно с това Рейналдо опита да върне увереността около отбора с послание в социалните мрежи. „Това не беше дебютът, който искахме, но продължаваме да работим здраво. На прав път сме - фокусирани, единни и решени да преследваме целите си. Продължаваме напред!“, написа той.

Бразилецът е на 25 години, има девет мача от началото на сезона и три гола. Последното му попадение е от 30 август при победата с 3:1 над Ботев Пловдив като гост. Оттогава той не е повторил силния си старт и е използван най-често в центъра на атаката, макар да се чувства по-добре на лявото крило.

На другия фронт Атанас Бостанджиев вече е начело на Левски от 14 септември. Той е обявил, че бюджетът на клуба е увеличен почти двойно - от 15 до 25-28 милиона евро. В същото време компанията Gemcorp Capital, ръководена от него, е имала интерес към английския Колчестър, а офертата на Sports Alpha Capital за клуба е била оттеглена в полза на Нортхемптън.

Източници: Topsport.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 колко българи има в отбора

    2 1 Отговор
    Вземете черен.Ще им ходи...

    08:35 23.09.2026

  • 2 ЕлСмешнико

    2 1 Отговор
    хаха Дон Балон си спасява з....ка

    08:50 23.09.2026

  • 3 А ШКОЛАТА КЪДЕ Е?!?!

    2 0 Отговор
    Защо няма българи в състава?!!?. Поне половината от отбора българи да бъдат. Танас и бостан сега само на чужди и бит пазар го карат. Купуват Кой стане продават а другите на паша по терена. Защото до сега танас сиктира един нормално не е продал. Освен играчите на МЪРИ.

    Коментиран от #5

    08:52 23.09.2026

  • 4 всеки търси ,но 2-3 милиона не стигат!

    1 0 Отговор
    Трябва им повратлив,стрелящ с двата крака и МОщен като физика таран ,добре играещ с глава.цска има такъв да го купят.преди е играл в локо пловдив...проспали са го!

    Коментиран от #6, #8

    09:38 23.09.2026

  • 5 Левски 1914

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "А ШКОЛАТА КЪДЕ Е?!?!":

    А Мъри защо избяга и без Мъри ЛЕВСКИ стана шампион.

    09:40 23.09.2026

  • 6 той ще е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "всеки търси ,но 2-3 милиона не стигат!":

    Мбапе ще им свърши работа.И е черен.Ще им ходи на концепцията.

    10:52 23.09.2026

  • 7 Скрап

    0 0 Отговор
    Тези клошари да си платят задълженията към държавата.

    10:53 23.09.2026

  • 8 евроцени

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "всеки търси ,но 2-3 милиона не стигат!":

    Има няма 1000 литра нафта .Ще трябва да се бръкнат още..

    10:53 23.09.2026

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