Левски готви поне 2 млн. евро за нападател

Левски подготвя зимна селекция с ясен приоритет - нов централен нападател, за когото клубът е готов да отдели поне 2 милиона евро.

Планът идва след летен прозорец, в който „сините“ похарчиха близо 4 милиона евро за част от новите си футболисти. Най-скъпото попълнение е Рейналдо, привлечен срещу 1,5 милиона евро от Санта Клара. По един милион евро са стрували Сержиньо и Давид Кусо, а Мехди Мубарик е дошъл за 150 000 евро. Алекс Сентейес, Хевертон и Марко Груич са пристигнали като свободни агенти, а Адриян Райчев и Петко Христов са били взети под наем. Стивън Стоянчов се е върнал след преотстъпване в Етър.

Сега Хулио Веласкес разполага с двама типични централни нападатели - Мустафа Сангаре и Хуан Переа. Сангаре се връща след контузия, а при по-напрегнати мачове Веласкес е използвал Рейналдо или Евертон на върха на атаката. Именно затова привличането на качествен нападател е сред водещите задачи пред спортно-техническото ръководство, а новият член на Съвета на директорите Еду Гаспар е натоварен да движи този процес.

Паралелно с това Рейналдо опита да върне увереността около отбора с послание в социалните мрежи. „Това не беше дебютът, който искахме, но продължаваме да работим здраво. На прав път сме - фокусирани, единни и решени да преследваме целите си. Продължаваме напред!“, написа той.

Бразилецът е на 25 години, има девет мача от началото на сезона и три гола. Последното му попадение е от 30 август при победата с 3:1 над Ботев Пловдив като гост. Оттогава той не е повторил силния си старт и е използван най-често в центъра на атаката, макар да се чувства по-добре на лявото крило.

На другия фронт Атанас Бостанджиев вече е начело на Левски от 14 септември. Той е обявил, че бюджетът на клуба е увеличен почти двойно - от 15 до 25-28 милиона евро. В същото време компанията Gemcorp Capital, ръководена от него, е имала интерес към английския Колчестър, а офертата на Sports Alpha Capital за клуба е била оттеглена в полза на Нортхемптън.

Източници: Topsport.bg