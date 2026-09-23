Левски готви поне 2 млн. евро за нападател

Левски подготвя зимна селекция с ясен приоритет - нов централен нападател, за когото клубът е готов да отдели поне 2 милиона евро.
Планът идва след летен прозорец, в който „сините“ похарчиха близо 4 милиона евро за част от новите си футболисти. Най-скъпото попълнение е Рейналдо, привлечен срещу 1,5 милиона евро от Санта Клара. По един милион евро са стрували Сержиньо и Давид Кусо, а Мехди Мубарик е дошъл за 150 000 евро. Алекс Сентейес, Хевертон и Марко Груич са пристигнали като свободни агенти, а Адриян Райчев и Петко Христов са били взети под наем. Стивън Стоянчов се е върнал след преотстъпване в Етър.
Сега Хулио Веласкес разполага с двама типични централни нападатели - Мустафа Сангаре и Хуан Переа. Сангаре се връща след контузия, а при по-напрегнати мачове Веласкес е използвал Рейналдо или Евертон на върха на атаката. Именно затова привличането на качествен нападател е сред водещите задачи пред спортно-техническото ръководство, а новият член на Съвета на директорите Еду Гаспар е натоварен да движи този процес.
Паралелно с това Рейналдо опита да върне увереността около отбора с послание в социалните мрежи. „Това не беше дебютът, който искахме, но продължаваме да работим здраво. На прав път сме - фокусирани, единни и решени да преследваме целите си. Продължаваме напред!“, написа той.
Бразилецът е на 25 години, има девет мача от началото на сезона и три гола. Последното му попадение е от 30 август при победата с 3:1 над Ботев Пловдив като гост. Оттогава той не е повторил силния си старт и е използван най-често в центъра на атаката, макар да се чувства по-добре на лявото крило.
На другия фронт Атанас Бостанджиев вече е начело на Левски от 14 септември. Той е обявил, че бюджетът на клуба е увеличен почти двойно - от 15 до 25-28 милиона евро. В същото време компанията Gemcorp Capital, ръководена от него, е имала интерес към английския Колчестър, а офертата на Sports Alpha Capital за клуба е била оттеглена в полза на Нортхемптън.
Източници: Topsport.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 колко българи има в отбора
08:35 23.09.2026
2 ЕлСмешнико
08:50 23.09.2026
3 А ШКОЛАТА КЪДЕ Е?!?!
Коментиран от #5
08:52 23.09.2026
4 всеки търси ,но 2-3 милиона не стигат!
Коментиран от #6, #8
09:38 23.09.2026
5 Левски 1914
До коментар #3 от "А ШКОЛАТА КЪДЕ Е?!?!":А Мъри защо избяга и без Мъри ЛЕВСКИ стана шампион.
09:40 23.09.2026
6 той ще е
До коментар #4 от "всеки търси ,но 2-3 милиона не стигат!":Мбапе ще им свърши работа.И е черен.Ще им ходи на концепцията.
10:52 23.09.2026
7 Скрап
10:53 23.09.2026
8 евроцени
До коментар #4 от "всеки търси ,но 2-3 милиона не стигат!":Има няма 1000 литра нафта .Ще трябва да се бръкнат още..
10:53 23.09.2026