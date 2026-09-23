Разбраха се: Йовичевич се завръща начело на Лудогорец

Лудогорец е постигнал договорка с Игор Йовичевич и хърватският специалист се завръща начело на шампиона.

Йовичевич вече е парафирал договор до края на сезон 2027/28, съобщи Топспорт, като се позова на информации от родината му. Той вече е в България и трябва да бъде представен пред медиите на 24 септември 2026 г.

След представянето си треньорът ще изведе отбора на първа тренировка. Ръководството на Лудогорец работи и по програмата в паузата на първенството, като е осигурен поне един контролен мач - срещу Дунав. Обсъжда се и втора проверка, като сред вариантите е ПАОК на 3 или 4 октомври.

Йовичевич вече има един престой в Разград. През сезон 2024/25 той спечели с Лудогорец дубъл и Суперкупата на България. От март 2026 г. е без отбор, след като се раздели с Видзев Лодз.

В треньорската си кариера хърватинът е водил още Шахтьор Донецк, Целие, Динамо Загреб, Днипро-1 и Ал Раед.

Източници: Топспорт