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Ювентус подписа със сина на Клаудио Маркизио
  Тема: Известни личности

Ювентус подписа със сина на Клаудио Маркизио

23 Септември, 2026 11:04 451 0

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Давиде Маркизио сложи първия си професионален подпис с клуба до 2028 г.

Ювентус подписа със сина на Клаудио Маркизио - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ювентус даде първи професионален договор на Давиде Маркизио, сина на бившия си халф Клаудио Маркизио. Споразумението е до 30 юни 2028 г. и беше обявено на 21 септември 2026 г.

Младият полузащитник, роден през 2009 г., е минал през школата на клуба от най-ранна възраст. В предишните години той беше част от отбора до 16 години, с който спечели титлата в своята възрастова група, а после игра и за до 17-годишните.

През този сезон Давиде Маркизио е прикачен към състава на Ювентус до 18 години. С подписа си той продължава семейната връзка с клуба, в който Клаудио Маркизио изгради кариерата си като един от най-разпознаваемите халфове на торинския гранд.

Източници: Ювентус


Италия
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