Ювентус подписа със сина на Клаудио Маркизио

Ювентус даде първи професионален договор на Давиде Маркизио, сина на бившия си халф Клаудио Маркизио. Споразумението е до 30 юни 2028 г. и беше обявено на 21 септември 2026 г.

Младият полузащитник, роден през 2009 г., е минал през школата на клуба от най-ранна възраст. В предишните години той беше част от отбора до 16 години, с който спечели титлата в своята възрастова група, а после игра и за до 17-годишните.

През този сезон Давиде Маркизио е прикачен към състава на Ювентус до 18 години. С подписа си той продължава семейната връзка с клуба, в който Клаудио Маркизио изгради кариерата си като един от най-разпознаваемите халфове на торинския гранд.

Източници: Ювентус