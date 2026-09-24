Берое загуби от Бакси Ферол в ЕвроКъп

Женският Берое загуби от испанския Бакси Ферол с 61:76 в първия мач от квалификациите на ЕвроКъп. Срещата се игра в Спортна зала „Стара Загора“, а частите завършиха 9:23, 26:14, 11:22 и 15:17.

Гостите започнаха по-уверено и се възползваха от грешките на Берое под коша. След първата четвърт Бакси Ферол водеше с 23:9. Николай Господинов промени стартовата си петица, но испанският тим запази предимството си в началото на двубоя.

Берое отговори силно във втората част със серия от 12 безответни точки и намали изоставането си до 21:26. След тройка на Бри Гънелс и успешни стрелби на Анджелина Турмел домакините изравниха при 28:28. Старозагорки дори поведоха, но тройка на Каролина Шотолова със сирената изпрати Бакси Ферол на почивка с аванс от 37:35.

В началото на третата четвърт Деана Стояновска отбеляза от зоната за три точки, но испанският отбор постепенно си върна контрола върху мача. Пет минути преди края на частта Бакси Ферол водеше с 49:43, а преди последните 10 минути преднината му беше 59:46.

Агресивната защита на гостите не позволи на Берое да се върне в мача. В средата на последната четвърт разликата беше 67:52, а до края испанският тим запази двуцифрения си аванс.

Деана Стояновска завърши с 16 точки за Берое. Бри Гънелс добави 11 точки и 7 борби, а Александра Катанич и Анджелина Турмел отбелязаха по 10 точки. За Бакси Ферол Маргарет Дугън записа 20 точки и 5 борби, а Сидни Шоу се включи с 16 точки.

Реваншът е на 1 октомври в Испания. Бакси Ферол, който достигна до финала на ЕвроКъп през 2025 г., ще приеме Берое във втория мач от квалификационния сблъсък.

Източници: Спортал