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Зидан: Мбапе е готов да играе срещу Турция

Зидан: Мбапе е готов да играе срещу Турция

24 Септември, 2026 20:37 385 1

  • килиан мбапе-
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  • франция-
  • турция-
  • лига на нациите

Капитанът на Франция е преодолял заболяване с грипоподобни симптоми. Вместо него на пресконференцията присъства Адриен Рабио.

Зидан: Мбапе е готов да играе срещу Турция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Килиан Мбапе е готов да играе за Франция в мача от Лигата на нациите срещу Турция, заяви селекционерът на тима Зинедин Зидан.

Капитанът на френския национален отбор е имал заболяване с грипоподобни симптоми, но вече се чувства добре. „Килиан се чувства добре; имаше лек проблем, но нищо сериозно. Ще бъде готов да играе утре“, заяви Зидан, цитиран от RMC Sport.

Мбапе не присъства на пресконференцията преди двубоя. Вместо него пред медиите застана Адриен Рабио, а Зидан обясни, че на срещата е трябвало да присъстват един футболист и треньорът.

Франция ще се изправи срещу Турция в следващия си мач от турнира, като според Зидан здравословният проблем няма да попречи на участието на Мбапе.

Източници: БТА, RMC Sport


Франция
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  • 1 много сбъркан свят време е да приключва!

    0 0 Отговор
    тоя плешивоя май е единствения бял в националния на франция и после защо имало расизъм ми то само африканци пък ги представят за французи

    20:49 24.09.2026

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