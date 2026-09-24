Зидан: Мбапе е готов да играе срещу Турция

Килиан Мбапе е готов да играе за Франция в мача от Лигата на нациите срещу Турция, заяви селекционерът на тима Зинедин Зидан.

Капитанът на френския национален отбор е имал заболяване с грипоподобни симптоми, но вече се чувства добре. „Килиан се чувства добре; имаше лек проблем, но нищо сериозно. Ще бъде готов да играе утре“, заяви Зидан, цитиран от RMC Sport.

Мбапе не присъства на пресконференцията преди двубоя. Вместо него пред медиите застана Адриен Рабио, а Зидан обясни, че на срещата е трябвало да присъстват един футболист и треньорът.

Франция ще се изправи срещу Турция в следващия си мач от турнира, като според Зидан здравословният проблем няма да попречи на участието на Мбапе.

Източници: БТА, RMC Sport