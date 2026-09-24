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БФС отложи мача на Лудогорец II с Етър

БФС отложи мача на Лудогорец II с Етър

24 Септември, 2026 20:30 314 0

  • бфс-
  • лудогорец ii-
  • етър-
  • втора лига-
  • отложен мач

Спортно-техническата комисия промени решението си по-малко от денонощие след първоначалния отказ. Двубоят от 11-ия кръг на Втора лига няма да се играе на 27 септември.

БФС отложи мача на Лудогорец II с Етър - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският футболен съюз отложи мача между Лудогорец II и Етър Велико Търново от 11-ия кръг на Втора лига. Двубоят трябваше да се играе на 27 септември, неделя, от 19:00 часа на стадион „Гнездо на орли“ в Разград.

Решението е на Спортно-техническата комисия към БФС и представлява промяна спрямо обявената по-рано позиция. В първоначалното решение молбата на Лудогорец за отлагане не беше уважена, а срещата беше оставена в програмата. Причината за искането на разградчани е наличието на национални състезатели.

При новото разглеждане комисията е приела, че са представени допълнителни обстоятелства, а двата клуба са дали съгласие за промяната. В решението се посочва: „Предвид представени нови обстоятелства и със съгласие на двата клуба“. СТК се позовава на чл. 20а, ал. 8 от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС.

Новата позиция означава, че Лудогорец II и Етър няма да излязат един срещу друг на 27 септември. В публикуваното решение не е посочена нова дата за двубоя. Отлагането на срещата беше потвърдено и в информация за програмата на Етър.

Първоначалният отказ на БФС беше обявен по-рано на 24 септември, като тогава беше записано, че мачът ще се проведе по програма в Разград.

Източници: Топспорт, Борба


България
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