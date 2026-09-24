БФС отложи мача на Лудогорец II с Етър

Българският футболен съюз отложи мача между Лудогорец II и Етър Велико Търново от 11-ия кръг на Втора лига. Двубоят трябваше да се играе на 27 септември, неделя, от 19:00 часа на стадион „Гнездо на орли“ в Разград.

Решението е на Спортно-техническата комисия към БФС и представлява промяна спрямо обявената по-рано позиция. В първоначалното решение молбата на Лудогорец за отлагане не беше уважена, а срещата беше оставена в програмата. Причината за искането на разградчани е наличието на национални състезатели.

При новото разглеждане комисията е приела, че са представени допълнителни обстоятелства, а двата клуба са дали съгласие за промяната. В решението се посочва: „Предвид представени нови обстоятелства и със съгласие на двата клуба“. СТК се позовава на чл. 20а, ал. 8 от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС.

Новата позиция означава, че Лудогорец II и Етър няма да излязат един срещу друг на 27 септември. В публикуваното решение не е посочена нова дата за двубоя. Отлагането на срещата беше потвърдено и в информация за програмата на Етър.

Първоначалният отказ на БФС беше обявен по-рано на 24 септември, като тогава беше записано, че мачът ще се проведе по програма в Разград.

Източници: Топспорт, Борба