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БФС утвърди програмата за втория кръг на Купата

БФС утвърди програмата за втория кръг на Купата

24 Септември, 2026 17:00 407 0

  • купа на българия-
  • бфс-
  • крумовград-
  • спартак плевен-
  • берое

18 мача ще се играят на 3 и 4 октомври. Крумовград – Спартак Плевен и Миньор Перник – Берое ще бъдат излъчени по телевизията.

БФС утвърди програмата за втория кръг на Купата - 1
Снимка: Факти.БГ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският футболен съюз, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп утвърдиха програмата за втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. 18-те мача ще се играят на 3 и 4 октомври 2026 г.

Сред телевизионните срещи са Крумовград – Спартак Плевен и Миньор Перник – Берое. Победителят от първата двойка ще гостува на Левски в 1/16-финалите, а спечелилият двубоя в Перник ще приеме Лудогорец.

Пълната програма

В турнира ще се срещнат Волов Шумен и Черноморец Бургас, Локомотив Мездра и Пирин Благоевград, Бдин Видин и Монтана, Национал и Локомотив Горна Оряховица, Родопа Смолян и Несебър, Черноморец Балчик и Етър.

Останалите двойки са Загорец – Рилски спортист, Ботев Нови пазар – Вихрен, Нефтохимик – Спортист Своге, Беласица – Добруджа, Ямбол – Хебър, Чавдар Троян – Марек, Оборище – Янтра, Балкан Ботевград – Фратрия, Спартак Пловдив – Ботев Ихтиман и Бенковски Исперих – Академик Свищов. Всички срещи се решават в един мач, като домакин е отборът от по-ниската група.

След приключването на този етап ще бъдат определени участниците в 1/16-финалите, където се включват и тимовете от Първа лига. Тези срещи са насрочени за периода 16–19 октомври 2026 г.

Източници: Топспорт, БНТ, Българска професионална футболна лига


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