Ботев Пловдив взе Алберто Салидо от Лудогорец

Футболният клуб Ботев Пловдив официално обяви привличането на нападателя Алберто Салидо, който пристига под наем от Лудогорец. Сделката ще задържи испанския офанзивен играч на стадион „Христо Ботев“ до лятото на 2027 година, като „канарчетата“ ще заплатят определена сума за неговите услуги.

Алберто Салидо, който се присъедини към Лудогорец през февруари 2026 година след трансфер от Берое, вече има зад гърба си 20 срещи с екипа на „орлите“ във всички турнири. Макар и да се отчете с един гол и една асистенция, испанецът впечатли с техниката и нестандартните си решения на терена.

С привличането на Салидо, Ботев Пловдив демонстрира амбиция да подсили атакуващата си мощ и да внесе свежест в офанзивната линия.