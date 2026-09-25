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Варна отхвърли проект за мигранти, отложи 115 000 евро за празниците

Варна отхвърли проект за мигранти, отложи 115 000 евро за празниците

25 Септември, 2026 06:49 1 135 29

  • варна-
  • общински съвет варна-
  • интеграция на мигранти-
  • новогодишни празници-
  • европейско финансиране

Общинският съвет не подкрепи участието на града в европейска програма за интеграция на граждани от трети държави. Отложено беше и финансирането за новогодишните събития.

Варна отхвърли проект за мигранти, отложи 115 000 евро за празниците - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общинският съвет във Варна отхвърли участието на общината в европейски проект за интеграция на граждани от трети държави. При гласуването 19 съветници бяха „против“, 8 се въздържаха, а 5 подкрепиха предложението, внесено от кмета на града.

Проектът е по процедурата „Подкрепа за прилагането на мерки за интеграция от местните и регионалните власти“, част от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ с общ бюджет от 77 млн. евро. Водещ бенефициент е Община Бургас, а партньори са Варна, София, Пловдив и Харманли.

Какво е предвиждал проектът

За Варна е било предвидено изнесено гише за административни услуги. Мерките са включвали информация, консултации, устен превод, културна медиация и насочване към услуги в сферите на образованието, здравеопазването, заетостта, професионалното обучение и социалното подпомагане. Предвиждали са се още обучение на общински служители, оценка на нуждите и координация между местната администрация и организациите, които работят с мигранти и бежанци.

Предложението не е получило необходимата подкрепа по време на заседанието на местния парламент. В залата е било заявено, че Варна няма нужда от подобен проект и че участието на общината не е необходимо.

Отложиха 115 000 евро за празниците

Съветниците са отложили и искането за отпускане на 115 000 евро преди приемането на бюджета на Община Варна за 2026 г. Парите са планирани за концерта при запалването на светлините на елхата „И грейна нашата елха“, новогодишните празници и програмата „Заедно в новогодишната нощ“.

Причината е липсата на подробна план-сметка с разбивка на разходите. В зала „Пленарна“ е било посочено, че искането няма спешен характер. Разглеждането му е отложено, без да бъде обявена нова дата.

Източници: Евроком, Нова Варна


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елхички

    25 1 Отговор
    Интеграция на украински гражданки от трети държави.

    Коментиран от #3, #22

    06:59 25.09.2026

  • 2 мда

    20 2 Отговор
    Азиатски и африкански диваци не се интегрират. От тях само проблеми.

    Коментиран от #20, #24, #27

    07:04 25.09.2026

  • 3 Ужас

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Елхички":

    Над 30 000 са укранците във Варна и продължават да нахлуват 🤮

    07:09 25.09.2026

  • 4 Исторически парк

    15 2 Отговор
    Петроханът коцев иска да превърне варна в лондонистан!

    07:13 25.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ивелин Михайлов

    18 1 Отговор
    Естествено само пепейките са гласували ЗА!

    07:14 25.09.2026

  • 7 Украинская правда

    16 1 Отговор
    Украинските заселници ще протестират. Как така не им отпускате парите, дето им се полагат по подразбиране..

    Коментиран от #8, #13

    07:15 25.09.2026

  • 8 Ощетени са

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Украинская правда":

    Дават им само безплатно пребиваване в хотели на първалиния до морето, храна и пари, но не им осигурявали безплатна подръжка на луксозните им коли и не ги водели на екскурзии. Естествено че ще стачкуват при такова пренебрежение към естествените им нужди

    07:34 25.09.2026

  • 9 По различно мнение

    5 4 Отговор
    Много скъпи процедури и все от джоба на данъкоплатеца. Много по ефективно е да се обяви парична награда за елемениране на проблема. Хайде сега да видим кое е проблема. Противно на очакванията проблема не са мигрантите а тези които ги правят мигранти. Не се опитвайте да лекувате симптома, търсете първопричината.
    Аз самият съм мигрант напуснал България. Не че го исках. Принудиха ме.

    Коментиран от #12

    07:34 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 факуса

    6 0 Отговор
    а те що ги не интегрираха,ще ни залеят с боклуци

    Коментиран от #25

    07:40 25.09.2026

  • 12 Да, така е

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "По различно мнение":

    Зеленото унищожи Украйна и принуди милиони украинци да напуснат страната, за да оцелеят. Това, че са нагли и безскрупулни в по-голямата си част е в гена им.

    07:42 25.09.2026

  • 13 Гост

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Украинская правда":

    Православни украинци да идват е добре, но терористи и изнасилвачи от изтока и Африка, не ни трябват.

    Коментиран от #23, #26

    07:43 25.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Василеску

    4 0 Отговор
    Абсолютно правилно. Тази година бях 2 месеца по Черноморието. Всяка трета кола в ( в работните дни ) е украински мошен и скъп джип. Стига вече, поляците и немците вече ги гонят индиректно, а те тук да получават "консултации" - пари за гориво и ресторанти.

    07:46 25.09.2026

  • 16 14/88

    3 0 Отговор
    достатъчно са си цьрни там
    не им требе конкуренция

    07:46 25.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ще дойдат

    3 0 Отговор
    така наречените имигранти-доктУри и инженери в къщата ти и ще ти изгонят и закона го позволява в цяла европейска джамахерия, после отивай и се оплаквай на папата..дела прокурори и нищо..а пък ако и с 5 деца..доживотно не можеш да ги помолиш да си тръгнат..Идват не да работят, а да ти изработят и успяват..НО разбира се това каквото написах се води хибридна война и не се съвпада с гениалните мисли на Урсула и нейните кукли..

    07:50 25.09.2026

  • 19 Много е…

    4 1 Отговор
    …лошо да те управляват педофили!!!

    07:51 25.09.2026

  • 20 Скритата лимонка

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "мда":

    Тук са укрите.Другите от Азия бягат на запад.

    07:52 25.09.2026

  • 21 Станков

    2 0 Отговор
    Доказано над 35 години от собствено племе . Интеграция не възможна . Обратното е възможно и живото спасяващо или ти ставаш мигрант за да оцелееш на запад. Нови не Ви трябват и точно за това този Кмет е отхвърлил такава програма.

    07:52 25.09.2026

  • 22 Хмн

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Елхички":

    По-добре украинци, отколкото азиатската/африканската алтернатива

    07:57 25.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 соломон

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "мда":

    паси..каза че те/ алахакбаровци били богатство за България, досега не съм чул той да прибере поне едно семейство от азия или африка у дома, сигурно не е малоимотен..но това което пиша се води популизм..защо ще безпокоим пенсионера и неговата половинка..сигурно в момента пишат книга за това как те спасили българи по време на прехода..кога било то? 1989г..и до днеска..Багодарим специално за това че ни вкараха в клуба на богатите..и нато..вече имаме два сУмолета без двигатели..Затова Радев вчера беше в Полша за да говори за ремонт на руските лошите Миг 29..за нищо не стават..тогава защо ги ремонтирате..нали чакате цели ескадрили от САЩ..? просто питам за един приятел..

    08:00 25.09.2026

  • 25 Ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "факуса":

    Прав си. Докато не ги изритаме отвсякъде, ще ни залеят с боклуци от целия свят , ще ги обгрижваме за наша сметка и така ще унищожим и България и своите деца. Да започнем похода към спасението като гласуваме за Възраждане, ако имаме достатъчно здрав разум останал в промитите ни глави.

    Коментиран от #29

    08:01 25.09.2026

  • 26 Нагли укри

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Също не ни трябват 😡

    08:06 25.09.2026

  • 27 Търновец

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "мда":

    В бюрАта за издаване на разрешителни за пребиване у нас най много са кандидатите от РФ следвани от етнически Тюркяни. Има и много кандидати от други страни от бившия СССР

    08:08 25.09.2026

  • 28 Кмет ппдебил

    3 0 Отговор
    Харчи пари за усраинци и глупости.Добре поне ,че общинският съвет е на място.

    08:09 25.09.2026

  • 29 Евала брат!

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха ха":

    Голям си ! Само Възраждане!

    08:11 25.09.2026

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