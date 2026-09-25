Варна отхвърли проект за мигранти, отложи 115 000 евро за празниците

Общинският съвет във Варна отхвърли участието на общината в европейски проект за интеграция на граждани от трети държави. При гласуването 19 съветници бяха „против“, 8 се въздържаха, а 5 подкрепиха предложението, внесено от кмета на града.
Проектът е по процедурата „Подкрепа за прилагането на мерки за интеграция от местните и регионалните власти“, част от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ с общ бюджет от 77 млн. евро. Водещ бенефициент е Община Бургас, а партньори са Варна, София, Пловдив и Харманли.
Какво е предвиждал проектът
За Варна е било предвидено изнесено гише за административни услуги. Мерките са включвали информация, консултации, устен превод, културна медиация и насочване към услуги в сферите на образованието, здравеопазването, заетостта, професионалното обучение и социалното подпомагане. Предвиждали са се още обучение на общински служители, оценка на нуждите и координация между местната администрация и организациите, които работят с мигранти и бежанци.
Предложението не е получило необходимата подкрепа по време на заседанието на местния парламент. В залата е било заявено, че Варна няма нужда от подобен проект и че участието на общината не е необходимо.
Отложиха 115 000 евро за празниците
Съветниците са отложили и искането за отпускане на 115 000 евро преди приемането на бюджета на Община Варна за 2026 г. Парите са планирани за концерта при запалването на светлините на елхата „И грейна нашата елха“, новогодишните празници и програмата „Заедно в новогодишната нощ“.
Причината е липсата на подробна план-сметка с разбивка на разходите. В зала „Пленарна“ е било посочено, че искането няма спешен характер. Разглеждането му е отложено, без да бъде обявена нова дата.
Източници: Евроком, Нова Варна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Елхички
Коментиран от #3, #22
06:59 25.09.2026
2 мда
Коментиран от #20, #24, #27
07:04 25.09.2026
3 Ужас
До коментар #1 от "Елхички":Над 30 000 са укранците във Варна и продължават да нахлуват 🤮
07:09 25.09.2026
4 Исторически парк
07:13 25.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ивелин Михайлов
07:14 25.09.2026
7 Украинская правда
Коментиран от #8, #13
07:15 25.09.2026
8 Ощетени са
До коментар #7 от "Украинская правда":Дават им само безплатно пребиваване в хотели на първалиния до морето, храна и пари, но не им осигурявали безплатна подръжка на луксозните им коли и не ги водели на екскурзии. Естествено че ще стачкуват при такова пренебрежение към естествените им нужди
07:34 25.09.2026
9 По различно мнение
Аз самият съм мигрант напуснал България. Не че го исках. Принудиха ме.
Коментиран от #12
07:34 25.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 факуса
Коментиран от #25
07:40 25.09.2026
12 Да, така е
До коментар #9 от "По различно мнение":Зеленото унищожи Украйна и принуди милиони украинци да напуснат страната, за да оцелеят. Това, че са нагли и безскрупулни в по-голямата си част е в гена им.
07:42 25.09.2026
13 Гост
До коментар #7 от "Украинская правда":Православни украинци да идват е добре, но терористи и изнасилвачи от изтока и Африка, не ни трябват.
Коментиран от #23, #26
07:43 25.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Василеску
07:46 25.09.2026
16 14/88
не им требе конкуренция
07:46 25.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ще дойдат
07:50 25.09.2026
19 Много е…
07:51 25.09.2026
20 Скритата лимонка
До коментар #2 от "мда":Тук са укрите.Другите от Азия бягат на запад.
07:52 25.09.2026
21 Станков
07:52 25.09.2026
22 Хмн
До коментар #1 от "Елхички":По-добре украинци, отколкото азиатската/африканската алтернатива
07:57 25.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 соломон
До коментар #2 от "мда":паси..каза че те/ алахакбаровци били богатство за България, досега не съм чул той да прибере поне едно семейство от азия или африка у дома, сигурно не е малоимотен..но това което пиша се води популизм..защо ще безпокоим пенсионера и неговата половинка..сигурно в момента пишат книга за това как те спасили българи по време на прехода..кога било то? 1989г..и до днеска..Багодарим специално за това че ни вкараха в клуба на богатите..и нато..вече имаме два сУмолета без двигатели..Затова Радев вчера беше в Полша за да говори за ремонт на руските лошите Миг 29..за нищо не стават..тогава защо ги ремонтирате..нали чакате цели ескадрили от САЩ..? просто питам за един приятел..
08:00 25.09.2026
25 Ха ха ха
До коментар #11 от "факуса":Прав си. Докато не ги изритаме отвсякъде, ще ни залеят с боклуци от целия свят , ще ги обгрижваме за наша сметка и така ще унищожим и България и своите деца. Да започнем похода към спасението като гласуваме за Възраждане, ако имаме достатъчно здрав разум останал в промитите ни глави.
Коментиран от #29
08:01 25.09.2026
26 Нагли укри
До коментар #13 от "Гост":Също не ни трябват 😡
08:06 25.09.2026
27 Търновец
До коментар #2 от "мда":В бюрАта за издаване на разрешителни за пребиване у нас най много са кандидатите от РФ следвани от етнически Тюркяни. Има и много кандидати от други страни от бившия СССР
08:08 25.09.2026
28 Кмет ппдебил
08:09 25.09.2026
29 Евала брат!
До коментар #25 от "Ха ха ха":Голям си ! Само Възраждане!
08:11 25.09.2026