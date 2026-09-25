Варна отхвърли проект за мигранти, отложи 115 000 евро за празниците

Общинският съвет във Варна отхвърли участието на общината в европейски проект за интеграция на граждани от трети държави. При гласуването 19 съветници бяха „против“, 8 се въздържаха, а 5 подкрепиха предложението, внесено от кмета на града.

Проектът е по процедурата „Подкрепа за прилагането на мерки за интеграция от местните и регионалните власти“, част от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ с общ бюджет от 77 млн. евро. Водещ бенефициент е Община Бургас, а партньори са Варна, София, Пловдив и Харманли.

Какво е предвиждал проектът

За Варна е било предвидено изнесено гише за административни услуги. Мерките са включвали информация, консултации, устен превод, културна медиация и насочване към услуги в сферите на образованието, здравеопазването, заетостта, професионалното обучение и социалното подпомагане. Предвиждали са се още обучение на общински служители, оценка на нуждите и координация между местната администрация и организациите, които работят с мигранти и бежанци.

Предложението не е получило необходимата подкрепа по време на заседанието на местния парламент. В залата е било заявено, че Варна няма нужда от подобен проект и че участието на общината не е необходимо.

Отложиха 115 000 евро за празниците

Съветниците са отложили и искането за отпускане на 115 000 евро преди приемането на бюджета на Община Варна за 2026 г. Парите са планирани за концерта при запалването на светлините на елхата „И грейна нашата елха“, новогодишните празници и програмата „Заедно в новогодишната нощ“.

Причината е липсата на подробна план-сметка с разбивка на разходите. В зала „Пленарна“ е било посочено, че искането няма спешен характер. Разглеждането му е отложено, без да бъде обявена нова дата.

Източници: Евроком, Нова Варна