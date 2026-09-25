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Лига на нациите: Нидерландия изравни Германия в 92-ата минута в Амстердам

Лига на нациите: Нидерландия изравни Германия в 92-ата минута в Амстердам

25 Септември, 2026 02:53, обновена 25 Септември, 2026 02:57 420 0

  • нидерландия-
  • германия-
  • лига на нациите-
  • коди гакпо

Коди Гакпо донесе точката на домакините с гол в добавеното време. Феликс Нмеча беше дал преднина на немците в 33-ата минута.

Лига на нациите: Нидерландия изравни Германия в 92-ата минута в Амстердам - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нидерландия и Германия завършиха 1:1 в Амстердам в двубой от първия кръг на група 2 в Лига „А“ на Лигата на нациите. Мачът се игра на „Йохан Кройф Арена“, а домакините стигнаха до равенството с гол в 92-ата минута.

Нидерландия първа прати топката във вратата. В 12-ата минута Тиджани Райндерс центрира от корнер, а Върджил ван Дайк засече топката. Попадението обаче беше отменено след преглед с ВАР заради нарушение на Брайън Броби срещу германския вратар Марк-Андре тер Щеген.

Германия поведе в 33-ата минута. Йозуа Кимих подаде към Филип Трой отдясно, последва остър пас към Кевин Шаде, а след блокирането му топката попадна във Феликс Нмеча. Халфът стреля отблизо и откри резултата.

Първото полувреме беше белязано и от две принудителни смени. Кай Хаверц напусна терена още в 30-ата минута заради контузия и беше заменен от Юнес Ебнуталиб. По-късно Брайън Броби получи разтежение и отстъпи мястото си на Мех Мердинк.

След почивката Нидерландия засили натиска. Тер Щеген направи шест спасявания, а веднъж и гредата помогна на германския тим да запази преднината си.

Равенството дойде в добавеното време. Дебютантът Рубен ван Бомел отне топката, напредна и центрира към Коди Гакпо, който с удар от въздуха оформи крайното 1:1. Мачът беше съобщен от „Фокус“.

Източници: Фокус


Нидерландия
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