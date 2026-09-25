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Петима министри отговарят на въпросите на депутатите

Петима министри отговарят на въпросите на депутатите

25 Септември, 2026 06:56 511 9

  • парламентарен контрол-
  • народно събрание-
  • иван шишков-
  • тол система-
  • натфиз

В парламентарния контрол са включени теми за пътищата, тол системата, предпазни съоръжения и проблеми в НАТФИЗ.

Петима министри отговарят на въпросите на депутатите - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Работата на Народното събрание е изцяло посветена на парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на въпроси на депутатите по теми от ресорите си.

Регионалният министър Иван Шишков ще даде информация за ремонта на някои пътища, включително за обхода на Кресна. Той ще отговаря и на въпрос, свързан с политиката на правителството за тол системата.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде питан за изнесената от него информация за предпазни съоръжения без документация. Министърът на образованието Георги Вълчев ще отговаря за проблемите в НАТФИЗ.

В парламентарния контрол ще участват още министърът на транспорта Георги Пеев и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. В предоставения материал не е публикуван точен цитат от участник в заседанието.

Източници: БНТ


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 1 Отговор
    Петтима министри ЩЕ отговарят на въпросите на депутатите.

    Коментиран от #4

    07:21 25.09.2026

  • 2 редник

    1 0 Отговор
    / Петима министри отговарят на въпросите на депутатите
    25 Септември, 2026 06:56 /

    Кога, г-н главен редактор, отговарят - в 06:56 ч? Защо упорито не използвате бъдеще време?

    Правилното заглавие е: Днес петима министри ЩЕ отговарят на въпросите на депутатите

    07:26 25.09.2026

  • 3 оня с коня

    2 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето - Министрите ще дадат Съкрушителни отговори на Провокационните въпроси и ще си тръгнат с достойнство като победители.И така ще е до ЧУКАЩИТЕ НА ВРАТАТА Предсрочни избори.

    07:30 25.09.2026

  • 4 редник

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    Колега,
    Писали сме едновременно, но наистина дразни тази неупотреба на бъдеще време и то от гл. редактор, който трябва да е пример!

    07:30 25.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 То пък

    3 0 Отговор
    министри ли да водиш ?! А отговорите са пределно ясни - точно никакви !

    07:41 25.09.2026

  • 7 14/88

    2 0 Отговор
    ще мьлчат кат кумунисти на разпит

    07:49 25.09.2026

  • 8 Депутатско Qфте

    0 0 Отговор
    В столовата на НС в петък е много зле оборота, няма никой за обяд.

    07:52 25.09.2026

  • 9 Някой

    1 0 Отговор
    Ала бала портокала

    07:52 25.09.2026

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