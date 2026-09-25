/ Петима министри отговарят на въпросите на депутатите

Работата на Народното събрание е изцяло посветена на парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на въпроси на депутатите по теми от ресорите си.

Регионалният министър Иван Шишков ще даде информация за ремонта на някои пътища, включително за обхода на Кресна. Той ще отговаря и на въпрос, свързан с политиката на правителството за тол системата.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде питан за изнесената от него информация за предпазни съоръжения без документация. Министърът на образованието Георги Вълчев ще отговаря за проблемите в НАТФИЗ.

В парламентарния контрол ще участват още министърът на транспорта Георги Пеев и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. В предоставения материал не е публикуван точен цитат от участник в заседанието.

Източници: БНТ