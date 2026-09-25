Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда. Днес е разпоредителното заседание по обвинението срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. В основата е аварията на тръбопровода, отвеждащ отпадъчни води от „Аспарухово“ и „Галата“, съобщават от Нова телевизия.
Повредата е установена през 2019 година, а от тръбата в езерото започват да попадат отпадъчни води. Според прокуратурата проблемът е бил неглижиран и това е довело до сериозно органично замърсяване. Обвинението твърди, че качеството на водите се е променило значително, а те са станали опасни за хора, животни и растения. Прокуратурата определя случая като особено тежък.
Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда
25 Септември, 2026 07:46 337 3
Днес е разпоредителното заседание по обвинението срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. В основата е аварията на тръбопровода, отвеждащ отпадъчни води от „Аспарухово“ и „Галата“
Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда. Днес е разпоредителното заседание по обвинението срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. В основата е аварията на тръбопровода, отвеждащ отпадъчни води от „Аспарухово“ и „Галата“, съобщават от Нова телевизия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гражданин
Коментиран от #2
07:51 25.09.2026
2 Юропол
До коментар #1 от "Гражданин":Има разследвания за липсващи еврофондове, но не са за спуканата тръба.
07:59 25.09.2026
3 Въй
08:11 25.09.2026