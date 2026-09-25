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ЦИК регистрира Александър Гарибов като кандидат за вицепрезидент заедно с Александър Томов
  Тема: Избори

ЦИК регистрира Александър Гарибов като кандидат за вицепрезидент заедно с Александър Томов

25 Септември, 2026 07:51 423 5

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  • вицепрезидент-
  • александър томов

Късно вчера ЦИК обяви за недействителна регистрацията на кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов, който беше част от кандидатската листа за президент и вицепрезидент с Александър Томов. От решението на комисията става известно, че Инджов е с придобито "съветско" гражданство по рождение,

ЦИК регистрира Александър Гарибов като кандидат за вицепрезидент заедно с Александър Томов - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира Александър Цветанов Гарибов за вицепрезидент заедно с кандидата за президент Александър Трифонов Томов, съобщиха от ЦИК, предават от БТА. Предложението е постъпило от партия "Българска социалдемокрация - Евролевица", която издига кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

От комисията уточниха, че ще регистрират двойката при неприключила проверка заради настъпилата промяна на кандидата за вицепрезидент.
Късно вчера ЦИК обяви за недействителна регистрацията на кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов, който беше част от кандидатската листа за президент и вицепрезидент с Александър Томов. От решението на комисията става известно, че Инджов е с придобито "съветско" гражданство по рождение, като не отговаря на законовите изисквания, според които право да бъде избиран за президент и вицепрезидент има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лупи

    2 0 Отговор
    От мен откриването няма!
    Пак ще Ррррр ъкам от екрана.

    07:57 25.09.2026

  • 2 в кратце

    0 1 Отговор
    А,ако има индийско гражданство-какво? Гражданството може италианско,френско,холандско,норвежко и т.н.То не прави човека,който се кандидатира за президент и е претендент за първия пост в държавата.

    08:07 25.09.2026

  • 3 в кратце

    1 2 Отговор
    гражданството не прави човека.

    08:08 25.09.2026

  • 4 Оффф ,

    3 0 Отговор
    двама Сашковци !

    08:10 25.09.2026

  • 5 Ге спах цяла нощ

    2 0 Отговор
    От притеснение дали ще регистрират тоя престъпник .
    Еле, успокоих се!

    08:12 25.09.2026

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