ИПБ: Забраната за камиони в лявата лента е димна завеса, зад която се крият интереси за милиони

"Предложеният законопроект на "Прогресивна България" е класически пример за законодателен маньовър. Първата точка в него - забраната камиони над 12 тона да изпреварват в лявата лента на магистралите - е съвсем съзнателно използвана като "димна завеса". Целта е да се вдигне медийна пушилка, да се пренасочи общественото внимание и емоцията да се фокусира единствено върху тежкотоварния транспорт". Това се посочва в официална позиция на Института за пътна безопасност.
От Института отбелязват, че докато медиите и обществото спорят за камионите, никой не обсъжда следващите алинеи и параграфи, а именно там били скритите икономически интереси.
"Проектът е внесен тихомълком от народни представители, а не от Министерския съвет (на заседанието в Транспортна комисия стана ясно, че това са предложения на МВР). Тази процедура се използва съвсем целево:
- За да се заобиколи задължителното обществено обсъждане, през което преминават законопроектите на изпълнителната власт;
- За да се спести оценката на въздействието и прозрачната координация между институциите;
- За да се скрие истинският автор на текстовете".
Според ИПБ се е породил основателният въпрос кой реално е авторът на тези предложения и защо се използва тази хитър законодателен пряк път.
"Под паравана на забраната за камионите са скрити още 18 параграфа, които нямат нищо общо с пряката безопасност, но отварят огромни финансови ниши за: софтуер за АТСС, ANPR системи и нови камери; огромни масиви от данни, сървъри и киберсигурност; метрологичен контрол, сервиз, поддръжка и софтуерни лицензи; лабораторни изследвания и наркотестове", посочват от Института.
При общинските камери 50% от приходите от глоби вече се връщат в местните бюджети - механизъм, който превръща контрола на пътя в доходоносен бизнес, а не в мярка за спасяване на човешки животи, изтъкват от ИПБ.
Те настояват за отговори на следните въпроси:
1. Кой подготви тези текстове и имало ли е предварителни срещи с производители на камери, софтуерни интегратори и лаборатории?
2. Има ли вече подготвени спецификации, които впоследствие да се превърнат в обществени поръчки за "правилните" фирми?
3. Защо се търсят нови финансови механизми, след като във Фонда за безопасност на движението отлежават над 523 милиона лева (по данни на Сметната палата), а над 10 млн. лв. от тях са похарчени за дейности без никакъв ефект върху безопасността?
Институтът е категоричен, че истинската реформа изисква първо доказан проблем, оценка на риска и измерим резултат, а не димни завеси за прокарване на обществени поръчки. Той призовава Румен Радев да спре това безобразие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крадци
Коментиран от #5
13:14 26.09.2026
2 Сбърканата територия
13:14 26.09.2026
3 Гост
13:23 26.09.2026
4 ТИР
13:27 26.09.2026
5 СЗО
До коментар #1 от "Крадци":Имаш впредвид ПБ може би...
13:27 26.09.2026
6 Гертруд
Коментиран от #8
13:28 26.09.2026
7 Трол
13:32 26.09.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Гертруд":Във Великобритания имат право да изпреварват при две ленти на магистрала или скоростен път. Когато лентите са повече: 3, 4 или 5 , тогава само нямат право да навлизат в крайна дясна. Има бавно движещи се машини и тежкотоварни камиони и ако забраниш да бъдат изпреварвани ще стане ужас и ще станем за подигравка в Европа. Бизнесът е много по-важен от някакъв селяндур с БМВ, дето все бърза за гробищата.
13:36 26.09.2026
9 Гост
13:44 26.09.2026
10 Прогресивни съветски шарлатани !
13:47 26.09.2026