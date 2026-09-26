Новини
България »
София »
ИПБ: Забраната за камиони в лявата лента е димна завеса, зад която се крият интереси за милиони
  Тема: Войната на пътя

ИПБ: Забраната за камиони в лявата лента е димна завеса, зад която се крият интереси за милиони

26 Септември, 2026 13:09 709 10

  • тир-
  • забрана-
  • изпреварване

Предложеният законопроект на ПБ бил класически пример за законодателен маньовър

ИПБ: Забраната за камиони в лявата лента е димна завеса, зад която се крият интереси за милиони - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Предложеният законопроект на "Прогресивна България" е класически пример за законодателен маньовър. Първата точка в него - забраната камиони над 12 тона да изпреварват в лявата лента на магистралите - е съвсем съзнателно използвана като "димна завеса". Целта е да се вдигне медийна пушилка, да се пренасочи общественото внимание и емоцията да се фокусира единствено върху тежкотоварния транспорт". Това се посочва в официална позиция на Института за пътна безопасност.

От Института отбелязват, че докато медиите и обществото спорят за камионите, никой не обсъжда следващите алинеи и параграфи, а именно там били скритите икономически интереси.

"Проектът е внесен тихомълком от народни представители, а не от Министерския съвет (на заседанието в Транспортна комисия стана ясно, че това са предложения на МВР). Тази процедура се използва съвсем целево:

- За да се заобиколи задължителното обществено обсъждане, през което преминават законопроектите на изпълнителната власт;

- За да се спести оценката на въздействието и прозрачната координация между институциите;

- За да се скрие истинският автор на текстовете".

Според ИПБ се е породил основателният въпрос кой реално е авторът на тези предложения и защо се използва тази хитър законодателен пряк път.

"Под паравана на забраната за камионите са скрити още 18 параграфа, които нямат нищо общо с пряката безопасност, но отварят огромни финансови ниши за: софтуер за АТСС, ANPR системи и нови камери; огромни масиви от данни, сървъри и киберсигурност; метрологичен контрол, сервиз, поддръжка и софтуерни лицензи; лабораторни изследвания и наркотестове", посочват от Института.

При общинските камери 50% от приходите от глоби вече се връщат в местните бюджети - механизъм, който превръща контрола на пътя в доходоносен бизнес, а не в мярка за спасяване на човешки животи, изтъкват от ИПБ.

Те настояват за отговори на следните въпроси:

1. Кой подготви тези текстове и имало ли е предварителни срещи с производители на камери, софтуерни интегратори и лаборатории?

2. Има ли вече подготвени спецификации, които впоследствие да се превърнат в обществени поръчки за "правилните" фирми?

3. Защо се търсят нови финансови механизми, след като във Фонда за безопасност на движението отлежават над 523 милиона лева (по данни на Сметната палата), а над 10 млн. лв. от тях са похарчени за дейности без никакъв ефект върху безопасността?

Институтът е категоричен, че истинската реформа изисква първо доказан проблем, оценка на риска и измерим резултат, а не димни завеси за прокарване на обществени поръчки. Той призовава Румен Радев да спре това безобразие.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крадци

    1 2 Отговор
    ПП са бай Ганьо.

    Коментиран от #5

    13:14 26.09.2026

  • 2 Сбърканата територия

    1 1 Отговор
    Нито се оправя ,мото се закрива....

    13:14 26.09.2026

  • 3 Гост

    1 2 Отговор
    Шофьорите и камериерките на ДС и БКП метастазите, водени от Тиквоча ще ни се сторят ангелчета небесни в сравнение с техните деца и внуци, командващи Крадев...

    13:23 26.09.2026

  • 4 ТИР

    1 2 Отговор
    Тази забрана е най малоумната ако бъде въведена,,,,пример - често някои автомобили по магистралите се движат със скорост 70 -80 км , камионите по разбитите пътища често не могат да развият 60 км и при този закон няма да развиват разрешената 90 км и ще се наредят след бавно движещият се ,,,,

    13:27 26.09.2026

  • 5 СЗО

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крадци":

    Имаш впредвид ПБ може би...

    13:27 26.09.2026

  • 6 Гертруд

    2 2 Отговор
    Няма нищо сбъркано в тази забрана. Така е в Германия, Унгария, Словения, Франция за определени участъци. Където е трафика, се ограничава тежкотоварния поток. Ако не се изпреварват по 5 минути на магистралата, трафика си върви. Тираджиите се гонят за разлика в километража от 2- 4- 8 километра(88- 90 до 96 в нанадолнището) при изрядни ограничители на скоростта. За 1 час ще "напредне" макс със 7-8 км.!? Е, какъв е проблема да си вкарат с кервана който не вдига повече от 85-87 км средна скорост. А и нали са професионалисти? Те ако не могат да си регулират трудовия ден в часове- да си стоят дома!

    Коментиран от #8

    13:28 26.09.2026

  • 7 Трол

    2 1 Отговор
    Оставка на държавната мафия,веднага

    13:32 26.09.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гертруд":

    Във Великобритания имат право да изпреварват при две ленти на магистрала или скоростен път. Когато лентите са повече: 3, 4 или 5 , тогава само нямат право да навлизат в крайна дясна. Има бавно движещи се машини и тежкотоварни камиони и ако забраниш да бъдат изпреварвани ще стане ужас и ще станем за подигравка в Европа. Бизнесът е много по-важен от някакъв селяндур с БМВ, дето все бърза за гробищата.

    13:36 26.09.2026

  • 9 Гост

    0 1 Отговор
    Представителна извадка на балъците, гласуващи на тази нещастна територия. Под статия на тема, че забраната е димка, те коментират... забраната... Ами, с такъв матриал, такива крадци начело на територията...

    13:44 26.09.2026

  • 10 Прогресивни съветски шарлатани !

    1 0 Отговор
    От кРадевите шумкари не са направили нищо за народа, само го доят с нови данъци. Единствено, което правят е да изпълняват желанията на олигархията и московската мафия, настанила се в Кремъл.

    13:47 26.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове