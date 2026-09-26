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Tesla Semi влиза в масово производство

Tesla Semi влиза в масово производство

26 Септември, 2026 13:00 515 6

  • tesla-
  • semi-
  • камион

Компанията официално обяви новината

Tesla Semi влиза в масово производство - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дългоочакваното масово производство на Tesla Semi официално излиза от фазата на прототипите и пилотните доставки. Американският производител отвори вратите на новия си специализирован завод в Спаркс, Невада, чийто капацитет е проектиран да достигне внушителните 50 000 превозни средства годишно при пълен работен цикъл.

Новото съоръжение, разположено в непосредствена близост до Gigafactory Nevada, беше открито с мащабно събитие, на което бяха изложени серийни екземпляри с логата на основните корпоративни партньори и клиенти на марката, сред които личат имената на PepsiCo, DHL, US Foods и Einride. Ръководството на компанията потвърди, че производствената линия вече бележи сериозен напредък, подкрепен от нови мащабни поръчки, включително скорошната сделка с коалицията ZET SCALE за доставка на 2 500 тежкотоварни машини.

Техническите параметри на серийния Tesla Semi разчитат на усъвършенствана тримоторна силова установка с мощност 800 kW, осигуряваща динамика и товароносимост от над 37 тона общо тегло. Моделът се предлага в две основни модификации – Standard Range с пробег от около 523 км и Long Range, осигуряващ до 805 км с едно зареждане. Благодарение на новото поколения инсталации за ултрабързо зареждане с мощност до 1.2 мегавата, батерията може да възстанови до 60% от своя капацитет за едва 30 минути.

Междувременно от щаба на Мъск потвърдиха плановете за експанзия и на европейския пазар, където първите доставки на електрическия камион са насрочени за 2027 година, а компанията вече изгражда специализирана мрежа от мегаватни зарядни станции на Стария континент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смех

    5 1 Отговор
    от 5 години влиза у масово производство

    13:01 26.09.2026

  • 2 ...

    1 3 Отговор
    Хубавото на Тесла е, че "повлича крак" и до две-три години ще е пълно с електрически тежкотоварни камиони от други марки. Китайците само чакат да видят дали има търсене и ще залеят пазара. Волво и Сканиа също не спат.

    Коментиран от #3

    13:15 26.09.2026

  • 3 Тралала

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "...":

    Почти всички европейски марки имат електрически камиони, обаче не са много актуални.

    Коментиран от #4

    13:29 26.09.2026

  • 4 ....

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тралала":

    Така беше и при електрическите коли преди 3-4 години, а виж сега какво стана. Отделно, че сегашните цени на петрола са много мощен катализатор за навлизането на електрически превозни средства от всякакъв тип. Просто трябва един, който да го внедри и да му направи добра реклама. Нататък е лесно да стане масово.

    13:42 26.09.2026

  • 5 тираджия

    1 0 Отговор
    На такова нещо не се качвам,може само с противопожарен скафандър.

    13:48 26.09.2026

  • 6 тираджия

    1 0 Отговор
    Електрическия камион дали е снабден с противопожарен костюм?

    13:50 26.09.2026