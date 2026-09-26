Tesla Semi влиза в масово производство

Дългоочакваното масово производство на Tesla Semi официално излиза от фазата на прототипите и пилотните доставки. Американският производител отвори вратите на новия си специализирован завод в Спаркс, Невада, чийто капацитет е проектиран да достигне внушителните 50 000 превозни средства годишно при пълен работен цикъл.

Новото съоръжение, разположено в непосредствена близост до Gigafactory Nevada, беше открито с мащабно събитие, на което бяха изложени серийни екземпляри с логата на основните корпоративни партньори и клиенти на марката, сред които личат имената на PepsiCo, DHL, US Foods и Einride. Ръководството на компанията потвърди, че производствената линия вече бележи сериозен напредък, подкрепен от нови мащабни поръчки, включително скорошната сделка с коалицията ZET SCALE за доставка на 2 500 тежкотоварни машини.

Техническите параметри на серийния Tesla Semi разчитат на усъвършенствана тримоторна силова установка с мощност 800 kW, осигуряваща динамика и товароносимост от над 37 тона общо тегло. Моделът се предлага в две основни модификации – Standard Range с пробег от около 523 км и Long Range, осигуряващ до 805 км с едно зареждане. Благодарение на новото поколения инсталации за ултрабързо зареждане с мощност до 1.2 мегавата, батерията може да възстанови до 60% от своя капацитет за едва 30 минути.

Междувременно от щаба на Мъск потвърдиха плановете за експанзия и на европейския пазар, където първите доставки на електрическия камион са насрочени за 2027 година, а компанията вече изгражда специализирана мрежа от мегаватни зарядни станции на Стария континент.