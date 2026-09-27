Нивото на Дунав при Русе се покачи с 2 сантиметра

Нивото на река Дунав в българския участък остава трайно под условната кота нула в края на септември. Според официалните данни на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) най-критично е положението край Русе, където водният стоеж отчита минус 107 сантиметра, въпреки лекото покачване през последното денонощие.
Спад в западния участък
В началото на българския участък край Ново село реката задържа нивото си от минус 56 сантиметра, регистрирано и през вчерашния 26 септември. При Видин и Лом се отчита лек спад от един сантиметър за денонощие, като стойностите падат съответно до минус 20 и минус 6 сантиметра. Температурата на водата в този регион се движи между 19,6 и 20,0 градуса по Целзий. Водното количество при Ново село възлиза на 1 548 кубични метра в секунда.
Леко покачване в централната част
В района на Оряхово и Никопол агенцията отчита повишение на водния стълб с 3 сантиметра. Въпреки това нивото край Оряхово остава изключително ниско на минус 91 сантиметра. При Никопол реката достига минус 4 сантиметра. Подобна е тенденцията и при Свищов, където водата се е покачила с 2 сантиметра, достигайки минус 56 сантиметра при водно количество от 1 430 кубични метра в секунда.
Критични стойности на изток
Най-сериозна остава ситуацията край Русе и Силистра. В района на Дунав мост нивото е минус 107 сантиметра. Това е резултат от покачване с 2 сантиметра спрямо предходния ден, когато станцията е отчела минус 109 сантиметра. Водното количество край русенския бряг възлиза на 1 600 кубични метра в секунда.
По-надолу по течението край Силистра реката отново бележи спад с 1 сантиметър до минус 99 сантиметра, при температура на водата от 19,1 градуса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Валентина
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Коментиран от #6
12:28 27.09.2026
2 Леля Асена
12:30 27.09.2026
3 Бравос
12:31 27.09.2026
4 Кака Пена от партера
12:32 27.09.2026
5 Мароооо,
12:36 27.09.2026
6 Питах те -
До коментар #1 от "Валентина":Не отговори...
Пак те питам - с че.не, или без ?
Коментиран от #8
12:40 27.09.2026
7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
8 Тая
До коментар #6 от "Питах те -":Няма 5 цента за да си бръсне мустаците, ти за скъпи пинадлежности питаш.
12:43 27.09.2026
9 ЖЕНАТА
12:45 27.09.2026