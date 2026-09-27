Новини
България »
Русе »
Нивото на Дунав при Русе се покачи с 2 сантиметра

Нивото на Дунав при Русе се покачи с 2 сантиметра

27 Септември, 2026 12:22 306 9

  • дунав-
  • суша-
  • засушаване-
  • река-
  • русе

Реката продължава да поддържа критично ниски нива

Нивото на Дунав при Русе се покачи с 2 сантиметра - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нивото на река Дунав в българския участък остава трайно под условната кота нула в края на септември. Според официалните данни на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) най-критично е положението край Русе, където водният стоеж отчита минус 107 сантиметра, въпреки лекото покачване през последното денонощие.

Спад в западния участък

В началото на българския участък край Ново село реката задържа нивото си от минус 56 сантиметра, регистрирано и през вчерашния 26 септември. При Видин и Лом се отчита лек спад от един сантиметър за денонощие, като стойностите падат съответно до минус 20 и минус 6 сантиметра. Температурата на водата в този регион се движи между 19,6 и 20,0 градуса по Целзий. Водното количество при Ново село възлиза на 1 548 кубични метра в секунда.

Леко покачване в централната част

В района на Оряхово и Никопол агенцията отчита повишение на водния стълб с 3 сантиметра. Въпреки това нивото край Оряхово остава изключително ниско на минус 91 сантиметра. При Никопол реката достига минус 4 сантиметра. Подобна е тенденцията и при Свищов, където водата се е покачила с 2 сантиметра, достигайки минус 56 сантиметра при водно количество от 1 430 кубични метра в секунда.

Критични стойности на изток

Най-сериозна остава ситуацията край Русе и Силистра. В района на Дунав мост нивото е минус 107 сантиметра. Това е резултат от покачване с 2 сантиметра спрямо предходния ден, когато станцията е отчела минус 109 сантиметра. Водното количество край русенския бряг възлиза на 1 600 кубични метра в секунда.

По-надолу по течението край Силистра реката отново бележи спад с 1 сантиметър до минус 99 сантиметра, при температура на водата от 19,1 градуса.


Русе / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Валентина

    1 0 Отговор
    Пpoмоция! 50 e пълнаа пppoгpaмa. 15 e caмо за cfиpka!

    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    Коментиран от #6

    12:28 27.09.2026

  • 2 Леля Асена

    2 0 Отговор
    И ген. Наско се покачва с толкова като обуе сабо.

    12:30 27.09.2026

  • 3 Бравос

    2 0 Отговор
    бе, където е текло пак ще тече !

    12:31 27.09.2026

  • 4 Кака Пена от партера

    1 0 Отговор
    Има случаи, както и този, кога два см. си е бая....

    12:32 27.09.2026

  • 5 Мароооо,

    2 0 Отговор
    Ти качи и мойто ниво с два санта 😂

    12:36 27.09.2026

  • 6 Питах те -

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Валентина":

    Не отговори...
    Пак те питам - с че.не, или без ?

    Коментиран от #8

    12:40 27.09.2026

  • 7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 8 Тая

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Питах те -":

    Няма 5 цента за да си бръсне мустаците, ти за скъпи пинадлежности питаш.

    12:43 27.09.2026

  • 9 ЖЕНАТА

    0 0 Отговор
    2 санта не ги брои за увеличение.

    12:45 27.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове