Нивото на Дунав при Русе се покачи с 2 сантиметра

Нивото на река Дунав в българския участък остава трайно под условната кота нула в края на септември. Според официалните данни на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) най-критично е положението край Русе, където водният стоеж отчита минус 107 сантиметра, въпреки лекото покачване през последното денонощие.

Спад в западния участък

В началото на българския участък край Ново село реката задържа нивото си от минус 56 сантиметра, регистрирано и през вчерашния 26 септември. При Видин и Лом се отчита лек спад от един сантиметър за денонощие, като стойностите падат съответно до минус 20 и минус 6 сантиметра. Температурата на водата в този регион се движи между 19,6 и 20,0 градуса по Целзий. Водното количество при Ново село възлиза на 1 548 кубични метра в секунда.

Леко покачване в централната част

В района на Оряхово и Никопол агенцията отчита повишение на водния стълб с 3 сантиметра. Въпреки това нивото край Оряхово остава изключително ниско на минус 91 сантиметра. При Никопол реката достига минус 4 сантиметра. Подобна е тенденцията и при Свищов, където водата се е покачила с 2 сантиметра, достигайки минус 56 сантиметра при водно количество от 1 430 кубични метра в секунда.

Критични стойности на изток

Най-сериозна остава ситуацията край Русе и Силистра. В района на Дунав мост нивото е минус 107 сантиметра. Това е резултат от покачване с 2 сантиметра спрямо предходния ден, когато станцията е отчела минус 109 сантиметра. Водното количество край русенския бряг възлиза на 1 600 кубични метра в секунда.

По-надолу по течението край Силистра реката отново бележи спад с 1 сантиметър до минус 99 сантиметра, при температура на водата от 19,1 градуса.