Сагата за Скайуокър продължава в нова поредица "Междузвездни войни" от режисьора на "Спайдър-мен"

Сагата „Междузвездни войни“ се готви отново да се върне към историята на Скайуокър осем години след последния филм от основната поредица. Lucasfilm е избрала режисьора Джон Уотс да поеме първата част от планирана нова трилогия, съобщава Deadline.

Джон Уотс, създател на сериала „Star Wars: Skeleton Crew“, е добре познат като режисьор на трилогията за Спайдър-Мен с Том Холанд: „Спайдър-Мен: Завръщане у дома“, „Спайдър-Мен: Далече от дома“ и „Спайдър-Мен: Няма път към дома“.

Сценарият на новата трилогия се разработва от Саймън Кинбърг, работил по „X-Men: Dark Phoenix“ и сериала „Mr. & Mrs. Smith“. Кинбърг има сериозен опит и във вселената на „Междузвездни войни“ като един от създателите на анимационния сериал „Star Wars Rebels“, излъчван между 2014 и 2018 г.

По проекта той работи още от 2018 г. Според информацията Дейзи Ридли е сред имената, които се обсъждат за завръщане, като британската актриса отново може да изиграе Рей.

Новите филми са замислени като следваща глава от сагата „Скайуокър“, но на този етап проектът все още не е получил окончателна зелена светлина от Disney.

Сагата „Скайуокър“ след „Възходът на Скайуокър“

Историята започва през 1977 г. с „Междузвездни войни: Епизод IV – Нова надежда“, последван от „Епизод V – Империята отвръща на удара“ през 1980 г. и „Епизод VI – Завръщането на джедаите“ през 1983 г.

Предисторията беше разказана с „Епизод I – Невидима заплаха“ от 1999 г., „Епизод II – Клонираните атакуват“ от 2002 г. и „Епизод III – Отмъщението на ситите“ от 2005 г.

Третата трилогия започна с „Междузвездни войни: Епизод VII – Силата се пробужда“ през 2015 г., продължи с „Епизод VIII – Последните джедаи“ през 2017 г. и завърши с „Епизод IX – Възходът на Скайуокър“ през 2019 г. Именно тези филми превърнаха Рей на Дейзи Ридли в централния персонаж на новото поколение герои.

След „Възходът на Скайуокър“ Lucasfilm насочи голяма част от развитието на франчайза към различни периоди от историята на галактиката чрез игрални и анимационни сериали, както и нови филмови проекти.

Следващият голям филм от поредицата е „Star Wars: Starfighter“, чиято премиера е насрочена за 28 май 2027 г.

Ако новата трилогия получи одобрението на Disney, тя ще отбележи първото мащабно продължение на основната сага след „Възходът на Скайуокър“ и потенциално ново завръщане на Дейзи Ридли като Рей.