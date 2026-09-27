Мате Римац остана безмълвен пред мечтания си автомобил (ВИДЕО)

Макар името на Мате Римац да се асоциира най-вече с върховите постижения на електрическата мобилност и развитието на хиперавтомобили като Rimac Nevera и новия V16 хибрид Bugatti Tourbillon, основателят и главен изпълнителен директор на компанията никога не е крил страстта си към класическото механично инженерство. Поредното доказателство за това идва под формата на един изключителен личен проект, който превръща дългогодишните му блянове в реалност – уникално модифицирано BMW M3 E30, оборудвано с легендарен атмосферен V10 двигател.

Въпреки че историята на самия Римац в автомобилния свят започва именно с преработката на старо BMW E30 в електрически модел, този път водещата мотивация е чистата емоция, а не високата ефективност. За създаването на този впечатляващ рестомод е използван модел от баварската марка, в чийто кош е побран емблематичният 5.0-литров агрегат S85 с десет цилиндра, познат от знаковите поколения M5 (E60) и M6 (E63) от края на миналото десетилетие.

Този атмосферен шедьовър, вдъхновен директно от Formula 1, генерира заводска мощност от 507 конски сили и 520 Нм въртящ момент, което гарантира повече от стряскаща динамика за леката класическа каросерия на E30.

Външният вид на машината също подсказва за нейния безапелационен характер. Автомобилът е боядисан в сив металик, контрастиращ с черни джанти и ярка предпазна клетка, разположена в изцяло изчистения от излишни луксозни елементи интериор. Оборудван с удобни състезателни седалки и фокусиран изцяло върху усещането зад волана, проектът демонстрира онази сурова механична драма, която според самия Римац липсва в съвременния дигитализиран свят.

Появата на този уникален автомобил пожъна огромно одобрение сред феновете на тунинг културата, доказвайки че дори пионерите на електромобилността знаят как да оценят класическия бензинов звук и адреналина от високите обороти.