Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград

От 1,50 евро започват цените на българските розови домати на пазара в Благоевград. В търговските вериги цената им може да е до три пъти по-висока. Екипът ни в Благоевград отиде на пазар, за да провери как се оскъпяват зеленчуците от производителя, през търговеца до щанда.
Повишението на цените на едро в края на сезона изглежда не се отразява драстично на пазара на дребно. Едни търсят българското, други – по изгодното.
– 1,50 евро, при положение, че това са селски домати, гледани са върху почва, това са нещата, които човек трябва да купува.
– Българско, каквото е, да е по-евтинко. Тези чушки специално – 3,50, а там – 2,50. И всеки гледа къде е по-евтинко.
Огнян Пашов: 3,18 евро – 18 имате бонус от фирмата, 3 евро на кръгло. Да ви харесат и пак заповядайте.
Огнян Пашов и семейството му произвеждат домати в село Дреново край Петрич.
Огнян Пашов, производител: "Това ми са на 1,50 евро, това са на 2 евро. Една нормална цена, мисля. Аз продавам само домат. Доматът е "розова магия", който е един от най-хубавите."
- Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица
Скъпите горива и препарати са увеличили доста разходите им, но цената на доматите се запазва почти като миналогодишната.
Огнян Пашов, производител: "За да вържеме нещата, няма как да е надолу. И миналата година хубавият домат беше 3 лева – 4 лева. Това време стига и до 5 лева. И сега пак е горе-долу е така, малко може да е нагоре, но не е много."
Стоки и цени има за всеки вкус и за всеки джоб. С 30 цента по-скъпи на съседната сергия предлагат вносни домати от Турция.
Марио Стоянов, търговец: "Ние продаваме евтино с много малко надценка, гледай какви са ми цените. Купуват, но по-малко. Скъп им е. Въпреки, че сме с малка надценка, пак им е скъп – 2,30 евро е."
В големите търговски вериги вносните домати са основно от Турция и са със сходни цени. На промоция в един от хипермаркетите цената им е наполовина – 1,29 евро за килограм. В отговор на повишението на стойността на сезонните зеленчуци много хора са намалили количеството, което могат да си позволят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как
16:24 27.09.2026
2 Горски
Храна, лекарства, ток, мобилни, студена, топла вода, парно, СИ с 30% върната незаконно от Трайков, 2 пъти отменена формула от ВАС и ЕС. Счетоводни услуги парно вдигнати с 40%. Вдигнати таксички достъпи и разпределения ток с 50%. Умишлено от 2020 г. обезцениха лева български. За наивниците - никой с нищо няма да се бори, освен по телевизията!!! Некадърния финансист който не може да си сметне дефицита, ще пълни бюджета чрез вашето обедняване и скубане!!! Високите цени на храни и горива ги устройват чудесно. А на вас, топфинансиста ви каза - много са ви парите! И куп овце блеят доволни, защото не си мечтаят да забогатеят, а си мечтаят някой да направи всички хора бедни като тях, за да не се набива на очи, че за нищо не стават. И по три и по четири ще станат цените. В Литва, Латвия и Естония със замразяване на цените имаше 1% инфлация, тук пълна катастрофа, дори Италия преди много години не е имала такава инфлация.
16:35 27.09.2026
3 Горски
Храна, лекарства, ток, мобилни, студена, топла вода, парно, СИ с 30% върната незаконно от Трайков, 2 пъти отменена формула от ВАС и ЕС.
16:35 27.09.2026
4 Горски
16:36 27.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Горски
Храна, лекарства, ток, мобилни, студена, топла вода, парно, с 30% върната незаконно от Трайков, 2 пъти отменена формула от ВАС и ЕС. Счетоводни услуги парно вдигнати с 40%. Вдигнати таксички достъпи и разпределения ток с 50%. Умишлено от 2020 г. обезцениха български лев без референдум.
Къде са 80 милиарда лева от направление емисионно?
Къде са машините и матриците за печатане на Лев,
скъпо и рядко оборудване.
Къде са парите от ЕС за водна инфраструктура.
С нашата вода Гърция и Турция си построиха водонапоителни с-ми за земеделие.
Радев се бил справил с олигархията и фалшификаторите на дефицит,
в Гърция има осъдени в затвора фалшификатори на данни за еврото.
Коментиран от #8
16:39 27.09.2026
7 Дзак
16:42 27.09.2026
8 В ГРЪЦИЯ ПОЛИВНАТА ВОДА
До коментар #6 от "Горски":КОЯТО Е БЪЛГАРСКА Е НАПЪЪЪЪЪЪЛНОО БЕЗПЛАТНА ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ А НИЕ БЪЛГАРИТЕ Я ПЛАЩАМЕ НА БОЙКОБЪЛГАРОУБИЕЦА И КРАДЕВ СЛУГАТА МУ..
16:46 27.09.2026
9 Кандидат депутат
16:50 27.09.2026
10 беги беги
16:54 27.09.2026