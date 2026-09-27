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Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград

Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград

27 Септември, 2026 16:11 565 10

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От производителя до щанда: От 1,50 евро започват цените на българските розови домати на пазара в Благоевград

Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 1,50 евро започват цените на българските розови домати на пазара в Благоевград. В търговските вериги цената им може да е до три пъти по-висока. Екипът ни в Благоевград отиде на пазар, за да провери как се оскъпяват зеленчуците от производителя, през търговеца до щанда.

Повишението на цените на едро в края на сезона изглежда не се отразява драстично на пазара на дребно. Едни търсят българското, други – по изгодното.

– 1,50 евро, при положение, че това са селски домати, гледани са върху почва, това са нещата, които човек трябва да купува.

– Българско, каквото е, да е по-евтинко. Тези чушки специално – 3,50, а там – 2,50. И всеки гледа къде е по-евтинко.

Огнян Пашов: 3,18 евро – 18 имате бонус от фирмата, 3 евро на кръгло. Да ви харесат и пак заповядайте.

Огнян Пашов и семейството му произвеждат домати в село Дреново край Петрич.

Огнян Пашов, производител: "Това ми са на 1,50 евро, това са на 2 евро. Една нормална цена, мисля. Аз продавам само домат. Доматът е "розова магия", който е един от най-хубавите."

  • Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица

Скъпите горива и препарати са увеличили доста разходите им, но цената на доматите се запазва почти като миналогодишната.

Огнян Пашов, производител: "За да вържеме нещата, няма как да е надолу. И миналата година хубавият домат беше 3 лева – 4 лева. Това време стига и до 5 лева. И сега пак е горе-долу е така, малко може да е нагоре, но не е много."

Стоки и цени има за всеки вкус и за всеки джоб. С 30 цента по-скъпи на съседната сергия предлагат вносни домати от Турция.

Марио Стоянов, търговец: "Ние продаваме евтино с много малко надценка, гледай какви са ми цените. Купуват, но по-малко. Скъп им е. Въпреки, че сме с малка надценка, пак им е скъп – 2,30 евро е."

В големите търговски вериги вносните домати са основно от Турция и са със сходни цени. На промоция в един от хипермаркетите цената им е наполовина – 1,29 евро за килограм. В отговор на повишението на стойността на сезонните зеленчуци много хора са намалили количеството, което могат да си позволят.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    3 0 Отговор
    Как ? Нагоре !

    16:24 27.09.2026

  • 2 Горски

    2 0 Отговор
    Пийте ся по една ракия без домати в чест на Бацо, който ви набута еврото и в клуба на богатите😉 Чин, чин! С подготовката за ойро чакалнята започна чудовищно повишение на цени, 2026 един лев е едно евро. Със сто процента се повишиха цените само за 5 г.
    Храна, лекарства, ток, мобилни, студена, топла вода, парно, СИ с 30% върната незаконно от Трайков, 2 пъти отменена формула от ВАС и ЕС. Счетоводни услуги парно вдигнати с 40%. Вдигнати таксички достъпи и разпределения ток с 50%. Умишлено от 2020 г. обезцениха лева български. За наивниците - никой с нищо няма да се бори, освен по телевизията!!! Некадърния финансист който не може да си сметне дефицита, ще пълни бюджета чрез вашето обедняване и скубане!!! Високите цени на храни и горива ги устройват чудесно. А на вас, топфинансиста ви каза - много са ви парите! И куп овце блеят доволни, защото не си мечтаят да забогатеят, а си мечтаят някой да направи всички хора бедни като тях, за да не се набива на очи, че за нищо не стават. И по три и по четири ще станат цените. В Литва, Латвия и Естония със замразяване на цените имаше 1% инфлация, тук пълна катастрофа, дори Италия преди много години не е имала такава инфлация.

    16:35 27.09.2026

  • 3 Горски

    1 0 Отговор
    За наивниците - никой с нищо няма да се бори, освен по телевизията!!! Некадърния финансист който не може да си сметне дефицита, ще пълни бюджета чрез вашето обедняване и скубане!!! Високите цени на храни и горива ги устройват чудесно. А на вас, топфинансиста ви каза - много са ви парите! И куп овце блеят доволни, защото не си мечтаят да забогатеят, а си мечтаят някой да направи всички хора бедни като тях, за да не се набива на очи, че за нищо не стават. И по три и по четири ще станат цените. В Литва, Латвия и Естония със замразяване на цените имаше 1% инфлация, тук пълна катастрофа, дори Италия преди много години не е имала такава инфлация. С подготовката за ойро чакалнята започна чудовищно повишение на цени, 2026 един лЪв е едно ойро. Със сто процента се повишиха цените само за 5 г.
    Храна, лекарства, ток, мобилни, студена, топла вода, парно, СИ с 30% върната незаконно от Трайков, 2 пъти отменена формула от ВАС и ЕС.

    16:35 27.09.2026

  • 4 Горски

    0 0 Отговор
    За наивниците - никой с нищо няма да се бори, освен по телевизията!!! Некадърния финансист който не може да си сметне дефицита, ще пълни бюджета чрез вашето обедняване и скубане!!! Високите цени на храни и горива ги устройват чудесно. А на вас, топ финансиста ви каза - много са ви парите! И куп овце блеят доволни, защото не си мечтаят да забогатеят, а си мечтаят някой да направи всички хора бедни като тях, за да не се набива на очи, че за нищо не стават. И по три и по четири ще станат цените. В Литва, Латвия и Естония със замразяване на цените имаше 1% инфлация, тук пълна катастрофа, дори Италия преди много години не е имала такава инфлация.

    16:36 27.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горски

    4 0 Отговор
    С подготовката за ойро чакалнята започна чудовищно повишение на цени, 2026 един лев е едно евро. Със сто процента се повишиха цените само за 5 г.
    Храна, лекарства, ток, мобилни, студена, топла вода, парно, с 30% върната незаконно от Трайков, 2 пъти отменена формула от ВАС и ЕС. Счетоводни услуги парно вдигнати с 40%. Вдигнати таксички достъпи и разпределения ток с 50%. Умишлено от 2020 г. обезцениха български лев без референдум.
    Къде са 80 милиарда лева от направление емисионно?
    Къде са машините и матриците за печатане на Лев,
    скъпо и рядко оборудване.
    Къде са парите от ЕС за водна инфраструктура.
    С нашата вода Гърция и Турция си построиха водонапоителни с-ми за земеделие.
    Радев се бил справил с олигархията и фалшификаторите на дефицит,
    в Гърция има осъдени в затвора фалшификатори на данни за еврото.

    Коментиран от #8

    16:39 27.09.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    Розови домати не купувам!

    16:42 27.09.2026

  • 8 В ГРЪЦИЯ ПОЛИВНАТА ВОДА

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    КОЯТО Е БЪЛГАРСКА Е НАПЪЪЪЪЪЪЛНОО БЕЗПЛАТНА ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ А НИЕ БЪЛГАРИТЕ Я ПЛАЩАМЕ НА БОЙКОБЪЛГАРОУБИЕЦА И КРАДЕВ СЛУГАТА МУ..

    16:46 27.09.2026

  • 9 Кандидат депутат

    1 0 Отговор
    По важно е в Каспичан как се променя цената на краставицата

    16:50 27.09.2026

  • 10 беги беги

    0 0 Отговор
    Кожодери!

    16:54 27.09.2026

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