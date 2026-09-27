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Летището в Катания остава затворено заради пепел от Етна

Летището в Катания остава затворено заради пепел от Етна

27 Септември, 2026 19:56 394 0

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  • летище катания

Полетите са спрени до полунощ заради облак вулканична пепел, издигнал се на около 4 километра.

Летището в Катания остава затворено заради пепел от Етна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летището Катания-Фонтанароса в Сицилия остава затворено за излитане и кацане заради пепел, изхвърлена от вулкана Етна. Ограничението, въведено предишния ден, е удължено до полунощ местно време, съобщи операторът на летището.

Крайният срок за спирането на полетите е 22:00 часа по Гринуич. Решението засяга както пристигащите, така и излитащите самолети от летището в Катания.

Пепелта се движи на юг

Етна изхвърля пепел от североизточния си кратер, а вятърът я носи на юг. Според италианския Национален институт по геофизика и вулканология облакът се издига на височина около 4 километра.

Етна е най-активният вулкан в Европа и през последните месеци неколкократно е нарушавала работата на летището. При отделни случаи полетите са били напълно спрени, а при други - значително ограничени заради вулканичната пепел.

Пътниците се пренасочват към други летища

Катания-Фонтанароса е най-голямото летище на Сицилия и петото по големина в Италия. То обслужва голям брой чуждестранни туристи, а затварянето му води до пренасочване на пътници към летищата в Палермо и Комизо.

Летищният оператор съветва пътниците да проверят статуса на полета си с авиокомпанията, преди да тръгнат към терминала. След изтичането на обявения срок възстановяването на полетите ще зависи от състоянието на въздушното пространство и разпространението на пепелта.

Източници: БТА, Ройтерс, ДПА


Италия
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