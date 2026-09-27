Крива пътна маркировка: Защо линиите между Лесново и Гара Елин Пелин криволичат

Маркировка, която криволичи, на пътя между селата Гара Елин Пелин и Лесново.
Наред с дупките по пътя, осовата линия не е поставена така, че да разделя двете платна на равни половини. От общината обясниха за NOVA, че криволичещата маркировка се оказва резултат от опит на местната власт да спести средства.
„Бяхме наели такава фирма, за да изпълни маркировката. Решихме, че това излиза много скъпо. И защо да не си го правим ние. Така си взехме машина. Някога имахме друг служител, който работеше с тази машина.
Но за новото момче, което обучавахме, тя е нова. Доста проблеми имахме, когато правихме маркировката през деня, защото има трафик. И съответно вече от умора и от това, че имахме проблеми с токовете с машината. Не че го оправдавам, не, че и ние се оправдаваме.
Грешката е станала. Не смятам, че е толкова фатално. Ще бъде поправена. В петък още като видяхме какво се е получило, бяха предприели мерки от понеделник да се действа по въпроса”, каза изпълнителният директор на общинско предприятие БКД – Елин Пелин Петър Милев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киат
Коментиран от #12
20:01 27.09.2026
2 Фейк - либераст
20:02 27.09.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
Коментиран от #10
20:07 27.09.2026
4 Яшар
20:08 27.09.2026
5 бою циганина
20:10 27.09.2026
6 Ей папуняци
20:11 27.09.2026
7 То е видно
20:16 27.09.2026
8 ха ха ха ....
Коментиран от #16
20:16 27.09.2026
9 усс.ран русофил
20:18 27.09.2026
10 оня с коня
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":Посочи ясно и точно КОИ са калпавите магистрали на Бойко и КОИ - на други Лидери на Партии,за да знаем да пътуваме по хубавите пътища.Ама сещайте се за тия неща бе,защо непрекъснато аз трябва да ви подсещам?
20:18 27.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 норм
До коментар #1 от "Киат":тъкмо маркировката отговаря на състоянието на пътя..
20:23 27.09.2026
13 Мюмюн
20:24 27.09.2026
14 Ха ха ха ха
Ние сме страна на абсурдите
Не важно че бояджията че е пиян,
а кой е началника който го е контролирал
20:28 27.09.2026
15 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа
20:30 27.09.2026
16 Такава е
До коментар #8 от "ха ха ха ....":Цялата територия. Правят икономии как не ги страх и срам тези ръководители.
20:33 27.09.2026
17 Някой
20:34 27.09.2026
18 665
Но е забавно, бих го оставил така , докато се направи основен ремонт на целия път. Смешната маркировка му е най малкият проблем.
20:38 27.09.2026
19 Гласове от зайчарника в Банкя
20:40 27.09.2026