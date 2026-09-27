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Крива пътна маркировка: Защо линиите между Лесново и Гара Елин Пелин криволичат
  Тема: Войната на пътя

Крива пътна маркировка: Защо линиите между Лесново и Гара Елин Пелин криволичат

27 Септември, 2026 19:59 794 19

  • лесново-
  • гара елин пелин-
  • пътна маркировка-
  • катастрофи

От общината обясниха за NOVA, че са опитали да спестят средства

Крива пътна маркировка: Защо линиите между Лесново и Гара Елин Пелин криволичат - 1
NOVA NOVA

Маркировка, която криволичи, на пътя между селата Гара Елин Пелин и Лесново.

Наред с дупките по пътя, осовата линия не е поставена така, че да разделя двете платна на равни половини. От общината обясниха за NOVA, че криволичещата маркировка се оказва резултат от опит на местната власт да спести средства.

Бяхме наели такава фирма, за да изпълни маркировката. Решихме, че това излиза много скъпо. И защо да не си го правим ние. Така си взехме машина. Някога имахме друг служител, който работеше с тази машина.

Но за новото момче, което обучавахме, тя е нова. Доста проблеми имахме, когато правихме маркировката през деня, защото има трафик. И съответно вече от умора и от това, че имахме проблеми с токовете с машината. Не че го оправдавам, не, че и ние се оправдаваме.

Грешката е станала. Не смятам, че е толкова фатално. Ще бъде поправена. В петък още като видяхме какво се е получило, бяха предприели мерки от понеделник да се действа по въпроса”, каза изпълнителният директор на общинско предприятие БКД – Елин Пелин Петър Милев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киат

    16 1 Отговор
    Защото маркировач е бил на шише ракия, то е видно по творчеството което е създал!

    Коментиран от #12

    20:01 27.09.2026

  • 2 Фейк - либераст

    11 1 Отговор
    Машиниста полагал маркировката е ЦАР! Пак тя се е получила крива ЗАЩОТО НА ВСЯКО МЯСТО ОТ ПЪТЯ ТОЙ Я ПОСТАВЯЛ ТОЧНО ПО СРЕДАТА!

    20:02 27.09.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    13 1 Отговор
    Прилича на магистралите на Бойко...

    Коментиран от #10

    20:07 27.09.2026

  • 4 Яшар

    10 1 Отговор
    Важното ,че кмета се е помъчил ...това е лицето на държавата ,вече не мога да кажа на бойковота,на радевата или на свин.та Ено п.рсе

    20:08 27.09.2026

  • 5 бою циганина

    9 2 Отговор
    абе многу убаво станало бе

    20:10 27.09.2026

  • 6 Ей папуняци

    8 0 Отговор
    Как ще го поправите бе?Ще изтриете с гумичка спагета дето сте сложили и ще нарисувате нов.Боже какви хора управляват държавата.И като иска да спестиш колко щеше да си вземеш.Този е искал ресто от фирмата но са му отказали.Поне една 10 тарка в € е искал.Ако беше станала права линия нямаше да каже, че е за икономия ми щеше да надуе цената и да не може да се намери фирмата дето уж го е правила.

    20:11 27.09.2026

  • 7 То е видно

    6 0 Отговор
    Боядисвал го е пияница.И къде му е сметката на селскио кмет, като ще боядисва двойно?

    20:16 27.09.2026

  • 8 ха ха ха ....

    10 0 Отговор
    Какъвто пътя , такъв и служителя , такава е и маркировката ......

    Коментиран от #16

    20:16 27.09.2026

  • 9 усс.ран русофил

    3 0 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    20:18 27.09.2026

  • 10 оня с коня

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":

    Посочи ясно и точно КОИ са калпавите магистрали на Бойко и КОИ - на други Лидери на Партии,за да знаем да пътуваме по хубавите пътища.Ама сещайте се за тия неща бе,защо непрекъснато аз трябва да ви подсещам?

    20:18 27.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 норм

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Киат":

    тъкмо маркировката отговаря на състоянието на пътя..

    20:23 27.09.2026

  • 13 Мюмюн

    2 0 Отговор
    ба налий зимата паратъ, ко има значение права ли е, крива ли е

    20:24 27.09.2026

  • 14 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Това е за тик-ток
    Ние сме страна на абсурдите
    Не важно че бояджията че е пиян,
    а кой е началника който го е контролирал

    20:28 27.09.2026

  • 15 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа

    1 0 Отговор
    По-важното е, че този кмет е кандидат за президент! До кога ще избираме идиоти да ни управляват...

    20:30 27.09.2026

  • 16 Такава е

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ха ха ха ....":

    Цялата територия. Правят икономии как не ги страх и срам тези ръководители.

    20:33 27.09.2026

  • 17 Някой

    1 0 Отговор
    Другото ни е наред че гледаме маркировката. В София в кварталите трябва да се досеща ме къде е.

    20:34 27.09.2026

  • 18 665

    0 0 Отговор
    На ръка и на око да го бяха мазали , щеше да е по добре:)
    Но е забавно, бих го оставил така , докато се направи основен ремонт на целия път. Смешната маркировка му е най малкият проблем.

    20:38 27.09.2026

  • 19 Гласове от зайчарника в Банкя

    0 0 Отговор
    Бацо, ако беше още Чорбаджидушманин, щеше да назначи тоя артист за шеф на пътното, що ремонти на ремонтите, щеше да му осигури 🤣🤣

    20:40 27.09.2026

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