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Смотрич призова за анексия на части от Газа и Ливан
  Тема: Бъдещето на Газа

Смотрич призова за анексия на части от Газа и Ливан

27 Септември, 2026 19:58 516 2

  • бецалел смотрич-
  • ивицата газа-
  • южен ливан-
  • западен бряг-
  • израел

Израелският финансов министър поиска контролът в Газа да стига до „жълтата линия“, а в Ливан – до река Литани.

Смотрич призова за анексия на части от Газа и Ливан - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич призова за анексиране на части от ивицата Газа и Южен Ливан, както и за военна операция срещу палестинците в окупирания Западен бряг.

„Бих искал да анексираме поне до жълтата линия в Газа и до река Литани в Ливан, защото ако една война приключи при същите граници, при които е започнала, какво ще възпре врага да влезе отново във война“, заяви Смотрич.

„Жълтата линия“ очертава района на ивицата Газа, който вече е под израелски военен контрол след войната, започнала след атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Призив за война в Западния бряг

Смотрич заяви още, че Израел трябва да започне война в Западния бряг, който нарече с библейските имена „Юдея и Самария“.

„Мисля, че трябва да влезем във война в Юдея и Самария, за да разбием Палестинската автономна власт, която подкрепя тероризма“, каза той.

Палестинската автономна власт, базирана в Рамала, осъди изявлението.

„Неговите изявления са явен призив за ескалация, анексия и изселване, целящ да подкопае перспективите за независима палестинска държава“, се посочва в позицията ѝ.

Насилието в Западния бряг

В Западния бряг вече има вълна от насилие, започнала след избухването на войната в ивицата Газа. Нападенията на израелски заселници срещу палестинци са се увеличили значително през последните месеци и често не водят до правни последици или до ограничени такива.

Смотрич е лидер на крайнодясна партия, която подкрепя анексирането на целия Западен бряг, окупиран от Израел от 1967 г. Редица израелски политици както от управляващата коалиция на премиера Бенямин Нетаняху, така и от опозицията се обявяват против създаването на палестинска държава.

Израел се подготвя за избори на 27 октомври. Нетаняху води политическа битка за оставане на премиерския пост.

Източници: БНР Новините


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