Милан все по-сериозно е изправен пред опасността да загуби Рубен Лофтъс-Чийк, въпреки че треньорът Рубен Аморим вижда място за него в своите планове. Английският полузащитник се вписва в системата на португалския специалист, но бъдещето му на „Сан Сиро“ остава несигурно.
Аморим е успял да се увери в качествата на Лофтъс-Чийк още по време на предсезонната подготовка, а впоследствие му даде възможности и в няколко мача от началото на кампанията. Това обаче не е променило ситуацията около договора му.
Според “Tuttomercatoweb” настоящият контракт на англичанина изтича през лятото на 2027 година. Преди няколко седмици са били проведени разговори между ръководството на Милан и представителите на футболиста за подновяване на договора, но до напредък така и не се е стигнало.
Преговорите в момента са замразени, а все по-вероятно изглежда Лофтъс-Чийк да се завърне във Висшата лига, твърдят медиите.
Лофтъс-Чийк все по-близо до завръщане във Висшата лига
28 Септември, 2026 06:32, обновена 28 Септември, 2026 06:36 338 0
Милан може да се раздели с английския халф, въпреки че Рубен Аморим разчита на него и го използва редовно
Милан все по-сериозно е изправен пред опасността да загуби Рубен Лофтъс-Чийк, въпреки че треньорът Рубен Аморим вижда място за него в своите планове. Английският полузащитник се вписва в системата на португалския специалист, но бъдещето му на „Сан Сиро“ остава несигурно.
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