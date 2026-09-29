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Токио постави рекорд с 34 поредни дни дъжд

Токио постави рекорд с 34 поредни дни дъжд

29 Септември, 2026 05:57 492 0

  • токио-
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  • тайфуни-
  • наводнения

Валежите в японската столица продължават от 27 август. Това е най-дългият подобен период от началото на наблюденията през 1886 г.

Токио постави рекорд с 34 поредни дни дъжд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Токио постави рекорд за най-дълъг период с последователни дни на валежи. В японската столица дъждове са регистрирани в продължение на 34 дни, считано от 27 август, съобщи Японската метеорологична служба. Това е най-продължителният период с валежи от началото на метеорологичната статистика през 1886 г.

Метеоролозите свързват необичайно дългата серия с поредица тайфуни, които са преминавали в близост до Япония. Данните на службата показват, че още на 27 август в Токио са отчетени 5 милиметра валежи, а на следващия ден е регистриран валеж от 0,0 милиметра по използваната от японската метеорологична служба статистика, при която това означение се използва за количество под 0,5 милиметра.

Проливни дъждове засегнаха няколко префектури

В края на август силни валежи са обхванали префектурите Ишикава, Тояма и Ниигата. На места за едно денонощие са паднали над 300 милиметра дъжд, което е довело до предупреждения за наводнения и свлачища.

За повече от 80 000 души е действало най-високото, пето ниво на опасност. То е свързано с необходимостта от незабавни действия за спасяване на живота. На над 100 000 души в префектурите Тояма и Ишикава е била препоръчана евакуация на безопасни места заради проливните дъждове.

Продължителните валежи са предизвикали наводнения и в други части на Япония. За момента потвърденото метеорологично последствие за Токио е рекордната серия от 34 дни с валежи, докато най-тежките предупреждения и препоръки за евакуация са били издадени за засегнатите райони в префектурите Тояма и Ишикава.

Източници: Газета.Ru


Япония
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