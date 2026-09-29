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Николай Вълканов: Данък свръхпечалба е наказание за търговските вериги

Николай Вълканов: Данък свръхпечалба е наказание за търговските вериги

29 Септември, 2026 10:10 438 10

  • николай вълканов-
  • търговски вериги-
  • печалба-
  • приходи

По думите му потенциалните средства, които могат да се съберат от големите вериги, са незначителни на фона на дупката в държавния бюджет

Николай Вълканов: Данък свръхпечалба е наказание за търговските вериги - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Печалбата се мери като процент от приходите. Нормата ѝ в търговията с храни на дребно спада. Проблемът е, че се сравняват абсолютни стойности. Така изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов коментира пред Нова ТВ плановете на правителството да въведе данък свръхпечалба за големите търговски вериги.

В ефира на “Здравей, България” по Нова ТВ Вълканов посочи, че държавата реално не отчита, ако магазинът е разширил мрежата си и е отворил нови работни места. "Планира се облагане на изрядния данъкоплатец с извънредна тежест", коментира още Вълканов.

По думите му потенциалните средства, които могат да се съберат от големите вериги, са незначителни на фона на дупката в държавния бюджет.

Експертът отбеляза, че от печалбите при оператори с ваучери може да се вземе по-голям данък свръхпечалба. Също така отбеляза, че това е най-скъпият инструмент за покупка на храна от магазините, тъй като при обработването му търговецът дължи три различни вида такси.

Вълканов обясни, че реално става дума за извънреден данък, а не данък свръхпечалба. И отново подчерта, че по този начин се "наказват" изрядните данъкоплатци.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    ЛЕШПЕР, ТИ КАКВО РАБОТИШ?ИЛИ СИ СИН НА БАЩА СИ?

    Коментиран от #5

    10:13 29.09.2026

  • 2 Мич

    9 1 Отговор
    Този пич слушал ли е за пране на пари. Точно така се въртят свръхпечалбите. Нека да прочете книгата "Мафия" от италиански писател.

    10:14 29.09.2026

  • 3 Ххххххххххх

    7 1 Отговор
    Значи може да даваме пари на чужди държави, но чужди компании, не трябва да плащат свръхпечалба?
    Да се изнасят от България, тогава!

    10:15 29.09.2026

  • 4 Пич

    7 1 Отговор
    Ами, много правилно, но това наказание е недостатъчно!!! Трябва да ги свият като агне в тава тези вериги, некадърни манипулаторе!!! Няма все народа да ви плаща некадърщината!!!

    10:17 29.09.2026

  • 5 пешо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Значи те да имат СВРЪХ печалби.... и да се ощавят работещите хора със СВЪРХ инфлация ?!
    Това ли предлага този господин?!

    10:21 29.09.2026

  • 6 А те какво заслужават ?

    2 0 Отговор
    Да ги почерпим с вишновка ?

    10:23 29.09.2026

  • 7 НАЙ - МИ АРЕСВА КАК ВЕРИГИТЕ ЛЪЖАТ ЗА

    2 1 Отговор
    ГРАДИНИТЕ НА БИЛЛА , КАУФЛАНД , ЛИДЪЛ , ФАНТАСТИКО И ТН И ТН ! И КАК НИ ПРОДАВАТ АБСОЛЮТНИ МЕНТЕТА ЗА МЕСНИ И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ , КАКТО И ЗА ФУРНИТЕ ИМ КОИТО БЪЛВАТ ПОЛСКИ ГАДНИ ЗАГОТОВКИ ОТ ФРИЗЕРА КОИТО И ДА СА ТОПЛИ НЕ МИРИШАТ ХИЧ ПРИЯТНО , А НАПРОТИВ ! КЛИЕНТИТЕ СЕ ЧУДЯТ ЗАЩО НАОКОЛО МИРИШЕ НА ТОАЛЕТНА !

    10:30 29.09.2026

  • 8 Даниел

    2 1 Отговор
    Трябва ли едно общество да търпи непрестанни лишения и недоимък,за да може даден търговец да трупа авоари и да вика малко са ми???

    10:31 29.09.2026

  • 9 Анонимен

    2 0 Отговор
    Хахахаха какво стана този същият беше с Радев хахахаха Честито нали бяхте заедно

    10:38 29.09.2026

  • 10 Хайде бе

    0 0 Отговор
    Вие до сега сте свикнали само да лапате,както и банките така и с ракията,българина свикнал само да прецаква държавата.И после само реване че пенсиите ниски заплатите ниски.Е как ще са високи като се крият приходи?Неможе така.

    10:40 29.09.2026

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