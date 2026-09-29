Легендата на Реал Мадрид Марсело може да стане посланик

Легендата на Реал Мадрид Марсело може да заеме ролята на посланик на френския Нант, ако проектът за придобиване на клуба от групата на Пауло Таварес бъде завършен. Това съобщава “L’Équipe”, според който преговорите за смяната на собствеността са в напреднал етап.

Настоящият собственик Валдемар Кита потвърди, че за Нант са постъпили три оферти. Той пое клуба през 2007 година, но управлението му често е обект на критики, особено заради честите треньорски смени. През миналия сезон Нант смени трима наставници и в крайна сметка изпадна в Лига 2.

Проектът за придобиване на клуба, воден от бившия футболен агент Пауло Таварес, вече е сериозно напреднал. Според “L’Équipe” опитът за покупка на Нант е „много напреднал“, а при успешно приключване на сделката Марсело може да се присъедини към клуба като негов посланик.

Името на бразилеца фигурира в документ, видян от медията, в който е описана бъдещата структура на проекта. Марсело, който вече е на 38 години, сложи край на професионалната си кариера през 2025 година след два сезона във Флуминензе. Преди това той прекара по-голямата част от кариерата си в Реал Мадрид, където се превърна в една от най-разпознаваемите фигури в историята на клуба.