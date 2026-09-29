45-годишният Емил Гъргоров-Бадема демонстрира страхотна физическа форма и майсторство в Областната група

Отборът на Надежда (Доброславци) продължава да гази в Областната група София (столица), извоювайки седма поредна победа след убедителното 4:1 над състава на Витоша (Бистрица).

Въпреки тежката загуба, за „тигрите“ от Бистрица на терена се открои 45-годишният ветеран Емил Гъргоров-Бадема. Бившият национал демонстрира страхотна физическа форма и майсторство, демонстрирайки безгрешни отигравания въпреки лошото състояние на игрището. Старши треньорът на домакините Костадин Иванов не спести похвали за легендата: „Истинско удоволствие е да гледаш такъв футболист на нашия терен. Гъргоров не направи нито един грешен пас и показа нестандартна класа, от която младите могат само да се учат“.

На терена обаче главната роля отново бе за бившия национален таран Георги Божилов. Голмайсторът на Надежда се отличи с два гола и асистенция за попадението на Неделин Асенов, а крайното 4:1 бе оформено от юношата Александър Димитров.