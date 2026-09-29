Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
45-годишният Емил Гъргоров-Бадема демонстрира страхотна физическа форма и майсторство в Областната група

45-годишният Емил Гъргоров-Бадема демонстрира страхотна физическа форма и майсторство в Областната група

29 Септември, 2026 07:33 884 0

  • надежда доброславци-
  • витоша бистрица-
  • областна група софия-
  • георги божилов-
  • емил гъргоров-
  • бадема-
  • костадин иванов-
  • неделин асенов-
  • александър димитров-
  • футболни новини

Ветеранът играе във Витоша Бистрица

45-годишният Емил Гъргоров-Бадема демонстрира страхотна физическа форма и майсторство в Областната група - 1
Снимка: БГНЕС архив
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Отборът на Надежда (Доброславци) продължава да гази в Областната група София (столица), извоювайки седма поредна победа след убедителното 4:1 над състава на Витоша (Бистрица).

Въпреки тежката загуба, за „тигрите“ от Бистрица на терена се открои 45-годишният ветеран Емил Гъргоров-Бадема. Бившият национал демонстрира страхотна физическа форма и майсторство, демонстрирайки безгрешни отигравания въпреки лошото състояние на игрището. Старши треньорът на домакините Костадин Иванов не спести похвали за легендата: „Истинско удоволствие е да гледаш такъв футболист на нашия терен. Гъргоров не направи нито един грешен пас и показа нестандартна класа, от която младите могат само да се учат“.

На терена обаче главната роля отново бе за бившия национален таран Георги Божилов. Голмайсторът на Надежда се отличи с два гола и асистенция за попадението на Неделин Асенов, а крайното 4:1 бе оформено от юношата Александър Димитров.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове