Легендата на НХЛ Кайл Калдър си отиде на 47 години

Светът на хокея потъна в скръб след новината за кончината на Кайл Калдър – бившата звезда на Националната хокейна лига (НХЛ), който напусна този свят на 47-годишна възраст. Тъжната вест бе съобщена от дъщеря му Мадисън Калдър чрез емоционално послание в социалните мрежи, което разчувства фенове и приятели по цял свят.

„Не мога да повярвам, че този момент настъпи. В сърцето ми винаги ще има празно място, което ще бъде запазено само за теб“, написа Мадисън в профила си в Instagram, споделяйки болката от загубата на своя баща. Думите ѝ докоснаха хиляди, които изразиха съпричастност и подкрепа към семейството на Калдър.

Младежкият отбор на Лос Анджелис Кингс, който Калдър ръководеше между 2020 и 2022 година, също изрази съболезнования и потвърди, че бившият хокеист е починал след кратко боледуване. Колеги, приятели и фенове си спомнят за него като за истински професионалист и вдъхновяващ лидер на и извън леда.

Роден в Канада, Кайл Калдър остави ярка следа в света на хокея. В периода между 1999 и 2009 година той изигра впечатляващите 608 мача в редовния сезон и плейофите на НХЛ. По време на своята кариера Калдър защитаваше цветовете на някои от най-големите отбори – Филаделфия Флайърс, Детройт Ред Уингс, Лос Анджелис Кингс и Анахайм Дъкс.

Смъртта на Кайл Калдър оставя дълбока празнина в хокейната общност. Неговата отдаденост, борбен дух и любов към играта ще бъдат помнени дълго.