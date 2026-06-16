Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Други спортове »
Легендата на НХЛ Кайл Калдър си отиде на 47 години

Легендата на НХЛ Кайл Калдър си отиде на 47 години

16 Юни, 2026 22:08 781 0

  • хокей-
  • новината-
  • кайл калдър-
  • националната хокейна лига-
  • нхл-
  • мадисън калдър-
  • социалните мрежи

Сбогуваме се с един от големите в хокея на лед

Легендата на НХЛ Кайл Калдър си отиде на 47 години - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Светът на хокея потъна в скръб след новината за кончината на Кайл Калдър – бившата звезда на Националната хокейна лига (НХЛ), който напусна този свят на 47-годишна възраст. Тъжната вест бе съобщена от дъщеря му Мадисън Калдър чрез емоционално послание в социалните мрежи, което разчувства фенове и приятели по цял свят.

„Не мога да повярвам, че този момент настъпи. В сърцето ми винаги ще има празно място, което ще бъде запазено само за теб“, написа Мадисън в профила си в Instagram, споделяйки болката от загубата на своя баща. Думите ѝ докоснаха хиляди, които изразиха съпричастност и подкрепа към семейството на Калдър.

Младежкият отбор на Лос Анджелис Кингс, който Калдър ръководеше между 2020 и 2022 година, също изрази съболезнования и потвърди, че бившият хокеист е починал след кратко боледуване. Колеги, приятели и фенове си спомнят за него като за истински професионалист и вдъхновяващ лидер на и извън леда.

Роден в Канада, Кайл Калдър остави ярка следа в света на хокея. В периода между 1999 и 2009 година той изигра впечатляващите 608 мача в редовния сезон и плейофите на НХЛ. По време на своята кариера Калдър защитаваше цветовете на някои от най-големите отбори – Филаделфия Флайърс, Детройт Ред Уингс, Лос Анджелис Кингс и Анахайм Дъкс.

Смъртта на Кайл Калдър оставя дълбока празнина в хокейната общност. Неговата отдаденост, борбен дух и любов към играта ще бъдат помнени дълго.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове