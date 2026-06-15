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Каролина Хърикейн отново на върха: първа Купа Стенли от 2006 г.

Каролина Хърикейн отново на върха: първа Купа Стенли от 2006 г.

15 Юни, 2026 06:45 510 2

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  • националната хокейна лига-
  • вегас-
  • спорт

Успехът има и силен символичен заряд

Каролина Хърикейн отново на върха: първа Купа Стенли от 2006 г. - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Каролина Хърикейн триумфира с Купа Стенли за първи път от 2006 г., след като спечели финалната серия в Националната хокейна лига (НХЛ) срещу Вегас с 4:2 победи. Решителният шести мач завърши с категорично 3:0 в полза на тима от Роли, който така завоюва втория трофей в историята си.

Успехът има и силен символичен заряд. Настоящият старши треньор Род Бринд'Амур, който изведе отбора до титлата като капитан през 2006 г., сега повтори постижението си, но вече от треньорската скамейка. Това го превръща в една от най-емблематичните фигури в историята на клуба.

Каролина вече е играла три пъти във финала за Купа Стенли:

През 2006 г. Каролина победи Едмънтън с 4:3 на финала. Настоящият старши треньор Род Бринд'Амур беше капитан на отбора по това време. През 2002 г. Каролина загуби от Детройт с 4:1 на финала за Купа Стенли.


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