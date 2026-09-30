От „Възраждане“ поискаха институциите да обяснят „какво се случва с цените“

От партия „Възраждане“ настояха компетентните институции в страната да предоставят обяснение на депутатите и на обществото на какво се дължи продължаващото увеличение на цените на горивата и хранителните продукти.

„Защото това, което се случва с цените на едро, което съвсем скоро ще се пренесе и на цените на дребно, е плашещо. Две трети от стоките се повишават със стойности, които са равни на годишната инфлация от 4-5 процента“, каза Димо Дренчев пред журналисти в кулоарите на парламента, цитиран от novini.bg..

Той обърна внимание, че в различни области в страната се наблюдават регионални дисбаланси в цените и подчерта, че обяснението, че това се дължи на транспортните разходи не може да бъде вярно.

„Тук говорим за изкривен пазар и липса на правилна конкуренция, защото не може на едно място брашното да е 40 цента, а на друго да бъде 90 цента. Няма как това да са разлики само от транспорта, очевидно има картели и монополи“, допълни Дренчев.

Народният представител призова поне една държавна агенция да излезе и да разясни „какво се случва с цените“.

„За нас основен проблем е цената на горивата – вече 14 европейски държави предприеха някакви мерки със сваляне на акцизи, на ДДС или комбинация от двете, за да предпазят гражданите си от ценовия шок. Докато при нас, да свалиш цената само с няколко цента на пропан-бутана и метана, е миниатюрно действие. Настояваме цените и инфлацията да са във фокуса на правителството, защото обедняването, което всички ние виждаме, тепърва започва“, предупреди още Дренчев.