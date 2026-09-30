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От „Възраждане“ поискаха институциите да обяснят „какво се случва с цените“

От „Възраждане“ поискаха институциите да обяснят „какво се случва с цените“

30 Септември, 2026 11:34 347 7

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"Настояваме цените и инфлацията да са във фокуса на правителството, защото обедняването, което всички ние виждаме, тепърва започва“, предупреди още Димо Дренчев

От „Възраждане“ поискаха институциите да обяснят „какво се случва с цените“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От партия „Възраждане“ настояха компетентните институции в страната да предоставят обяснение на депутатите и на обществото на какво се дължи продължаващото увеличение на цените на горивата и хранителните продукти.

„Защото това, което се случва с цените на едро, което съвсем скоро ще се пренесе и на цените на дребно, е плашещо. Две трети от стоките се повишават със стойности, които са равни на годишната инфлация от 4-5 процента“, каза Димо Дренчев пред журналисти в кулоарите на парламента, цитиран от novini.bg..

Той обърна внимание, че в различни области в страната се наблюдават регионални дисбаланси в цените и подчерта, че обяснението, че това се дължи на транспортните разходи не може да бъде вярно.

„Тук говорим за изкривен пазар и липса на правилна конкуренция, защото не може на едно място брашното да е 40 цента, а на друго да бъде 90 цента. Няма как това да са разлики само от транспорта, очевидно има картели и монополи“, допълни Дренчев.

Народният представител призова поне една държавна агенция да излезе и да разясни „какво се случва с цените“.

„За нас основен проблем е цената на горивата – вече 14 европейски държави предприеха някакви мерки със сваляне на акцизи, на ДДС или комбинация от двете, за да предпазят гражданите си от ценовия шок. Докато при нас, да свалиш цената само с няколко цента на пропан-бутана и метана, е миниатюрно действие. Настояваме цените и инфлацията да са във фокуса на правителството, защото обедняването, което всички ние виждаме, тепърва започва“, предупреди още Дренчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 провинциалист

    3 0 Отговор
    Всички либерални икономисти обясниха хиляда пъти, че пазарна икономика е да слагаш каквито цени си искаш и никой да не може да ти каже нищо.

    Коментиран от #5

    11:42 30.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Е... какво да се случва - държавата е в свободно падане - а цените са в летеж!

    11:43 30.09.2026

  • 4 глупак

    3 1 Отговор
    що питате властите? питайте бойко, дето лъжеше, че ще санкционират необоснованото вдигане на цените, по време на мандата на неговото правителство и нищо не направи! след като въведоха еврото, започнаха да проверяват фризьори, частни паркинзи и.....нищо! самият боко преди седмица сам заяви, че е най големият популист в държавата! ха ха ха! гарван гарвану, око не вади!

    11:44 30.09.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "провинциалист":

    ФАКТ! урок първи по икономика е, че трябва да си максимизираш печалбата!
    Обаче ако прочетеш всички учебници по икономика до край ще видиш как може да противодействаш на целта от урок 1ви!

    Само че военните не четат... (би трябвало да напиша уроци по икономика, ама то вече изглежда, че въобще не обичат четенето, та не четат е достатъчно...)

    11:47 30.09.2026

  • 6 Потресаващо!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Възрожденските милионери реват за още имоти и пари. Костя и Цомчо са гладни.

    11:48 30.09.2026

  • 7 Много просто

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Случва се това, че народа не беше питан за НАТО, ЕС, и еврото..

    11:49 30.09.2026

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