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Роналдо реагира лаконично след победата на Португалия
  Тема: Известни личности

Роналдо реагира лаконично след победата на Португалия

28 Септември, 2026 08:45 536 3

  • кристиано роналдо-
  • португалия-
  • норвегия-
  • жорже жезуш-
  • инстаграм

Капитанът остана на резервната скамейка при успеха с 2:1 над Норвегия и не се присъедини към съотборниците си пред португалските фенове в Осло.

Роналдо реагира лаконично след победата на Португалия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо реагира лаконично след победата на Португалия с 2:1 над Норвегия в Осло. Капитанът остана на резервната скамейка и не влезе в игра, а след последния съдийски сигнал не се присъедини към съотборниците си, за да благодари на португалските фенове на стадион „Улевал“.

Поведението му предизвика полемика около националния отбор. Темата беше обсъдена и на пресконференция на Жорже Жезуш след мача.

След успеха Роналдо използва Инстаграм, но този път публикува само история, а не отделен пост. Той сподели публикация на официалния акаунт на Португалия и добави краткото послание: „VAMOS!“ и емоджи с огън.

Реакцията беше по-кратка от предишната му публикация след победата с 1:0 над Уелс, в която той написа: „Първата стъпка е направена. Хайде, Португалия“.

Срещу Уелс Роналдо беше титуляр, докато в Норвегия остана извън играта. Португалия спечели и втория си мач, а вниманието след двубоя остана насочено не само към резултата, но и към поведението на капитана.

Източници: Спортал.бг


Португалия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    5 0 Отговор
    Като играе пречи. Като не играе пак пречи на някого

    09:00 28.09.2026

  • 2 За да си велик

    4 0 Отговор
    трябва да си "човек". Помияр....

    Коментиран от #3

    09:03 28.09.2026

  • 3 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "За да си велик":

    Поредна непредизвикана злост!

    09:12 28.09.2026

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