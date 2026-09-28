Кристиано Роналдо реагира лаконично след победата на Португалия с 2:1 над Норвегия в Осло. Капитанът остана на резервната скамейка и не влезе в игра, а след последния съдийски сигнал не се присъедини към съотборниците си, за да благодари на португалските фенове на стадион „Улевал“.

Поведението му предизвика полемика около националния отбор. Темата беше обсъдена и на пресконференция на Жорже Жезуш след мача.

След успеха Роналдо използва Инстаграм, но този път публикува само история, а не отделен пост. Той сподели публикация на официалния акаунт на Португалия и добави краткото послание: „VAMOS!“ и емоджи с огън.

Реакцията беше по-кратка от предишната му публикация след победата с 1:0 над Уелс, в която той написа: „Първата стъпка е направена. Хайде, Португалия“.

Срещу Уелс Роналдо беше титуляр, докато в Норвегия остана извън играта. Португалия спечели и втория си мач, а вниманието след двубоя остана насочено не само към резултата, но и към поведението на капитана.

Източници: Спортал.бг