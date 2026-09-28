Кристиано Роналдо реагира лаконично след победата на Португалия с 2:1 над Норвегия в Осло. Капитанът остана на резервната скамейка и не влезе в игра, а след последния съдийски сигнал не се присъедини към съотборниците си, за да благодари на португалските фенове на стадион „Улевал“.
Поведението му предизвика полемика около националния отбор. Темата беше обсъдена и на пресконференция на Жорже Жезуш след мача.
След успеха Роналдо използва Инстаграм, но този път публикува само история, а не отделен пост. Той сподели публикация на официалния акаунт на Португалия и добави краткото послание: „VAMOS!“ и емоджи с огън.
Реакцията беше по-кратка от предишната му публикация след победата с 1:0 над Уелс, в която той написа: „Първата стъпка е направена. Хайде, Португалия“.
Срещу Уелс Роналдо беше титуляр, докато в Норвегия остана извън играта. Португалия спечели и втория си мач, а вниманието след двубоя остана насочено не само към резултата, но и към поведението на капитана.
Източници: Спортал.бг
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
09:00 28.09.2026
2 За да си велик
Коментиран от #3
09:03 28.09.2026
3 Име
До коментар #2 от "За да си велик":Поредна непредизвикана злост!
09:12 28.09.2026