„Ел Ал“ отмени полетите за репатриране на израелци от Дубай

Израелската авиокомпания „Ел Ал“ отмени планираните за петък извънредни полети от Дубай, с които трябваше да бъдат върнати израелски граждани, останали блокирани в Обединените арабски емирства. Решението е взето на фона на временното преустановяване на полетите на „Флайдубай“ между Дубай и Тел Авив след сериозния инцидент на борда на един от самолетите на компанията, предава БТА.

От „Ел Ал“ потвърдиха, че планираните за петък полети са отменени, без да посочат нова дата. Израелското транспортно министерство обясни, че за организирането на извънредни полети е необходима допълнителна координация с органите за сигурност на ОАЕ.

Авиокомпанията все още показва полети от Дубай, започващи в неделя, но местата за следващата седмица са изчерпани. Така възможностите за бързо прибиране на всички блокирани пътници остават ограничени.

Причината за прекъсването на въздушната връзка е инцидентът с полет FZ1073 на „Флайдубай“ от Дубай за Тел Авив. На 30 септември, докато самолетът се е намирал във въздуха, вторият пилот е нападнал капитана и според предварителните данни е направил опит да поеме контрол над самолета. Машината е загубила значителна височина за кратко време, преди пътници и членове на екипажа да се намесят.

Тежко раненият капитан е успял да отвори вратата на пилотската кабина, което е позволило на пътници и други пилоти, намирали се на борда, да се намесят. Впоследствие самолетът е извършил аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия. Всички намиращи се на борда са оцелели.

По данни на „Ройтерс“ самолетът е превозвал 174 души, сред които 166 израелски граждани. Саудитските, емирските, израелските и други компетентни органи разследват инцидента, включително възможните мотиви и евентуална връзка с терористична дейност. Към момента няма окончателно установена причина за действията на втория пилот.

След инцидента „Флайдубай“ временно преустанови полетите си между ОАЕ и Израел, което допълнително усложни връщането на израелските граждани, останали в Дубай.