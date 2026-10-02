Мира Андреева обърна Юе Юан и стигна третия кръг в Пекин

Мира Андреева се класира за третия кръг на турнира по тенис от сериите WTA 1000 в Пекин. Четвъртата поставена рускиня направи обрат срещу представителката на домакините Юе Юан и спечели с 3:6, 6:0, 6:0 за 1 час и 52 минути.

19-годишната Андреева започна неубедително и не успя да намери ритъма си в първия сет. След това обаче шампионката от Ролан Гарос през тази година промени напълно хода на мача. Тя спечели 12 поредни гейма, без да остави възможност на Юе Юан да се върне в двубоя.

Очаква победителката между Таусон и Кудерметова

В третия кръг Андреева ще играе срещу победителката от мача между 32-рата поставена Клара Таусон от Дания и Полина Кудерметова от Узбекистан. Двубоят ще бъде следващото изпитание за рускинята в надпреварата на твърди кортове в китайската столица.

Турнирът в Пекин е с награден фонд от 9 415 725 долара. Андреева е сред водещите поставени в основната схема, а победата над Юе Юан е вторият ѝ успех в надпреварата.

Носкова, Голубич и Ястремска също продължават

Петата поставена Линда Носкова от Чехия победи Габриела Русе от Румъния с 6:4, 6:1. В следващия кръг Носкова ще срещне Виктория Голубич, която отстрани 28-ата поставена Пейтън Стърнс от САЩ с 6:4, 3:6, 6:3.

Даяна Ястремска от Украйна се класира напред след 6:3, 6:1 срещу 17-ата поставена Мая Хвалинска от Полша. Украинката ще играе със Синя Краус, след като Анастасия Потапова се отказа при резултат 1:4 в първия сет.

11-ата поставена Диана Шнайдер победи Джанис Тиен с 6:0, 6:4 и ще срещне сънародничката си Екатерина Александрова, която се наложи над Александра Саснович с 6:1, 6:4.

Източници: БТА