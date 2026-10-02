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Левски планира зимна селекция с фокус върху Бразилия

Левски планира зимна селекция с фокус върху Бразилия

2 Октомври, 2026 11:50 385 2

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Еду Гаспар вече разглежда набелязани футболисти, а клубът подготвя поне 2 милиона евро за нов нападател. Забраната на онлайн залаганията в Бразилия влиза в сила поетапно.

Левски планира зимна селекция с фокус върху Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Левски подготвя зимната си селекция с основен фокус върху бразилския пазар. Според информация на „Тема Спорт“, цитирана от „Спортал“, Еду Гаспар вече работи по разглеждането на набелязани футболисти от Южна Америка.

Гаспар, който е член на Съвета на директорите на Левски и бивш директор в Арсенал и Нотингам Форест, е отхвърлил възможността клубът да привлича свободни агенти през есента. На „Герена“ са постъпили предложения за играчи без договори, но според публикацията решението е те да не бъдат подписвани.

Нападателят е основният приоритет

Основната цел пред Левски за зимния трансферен прозорец е нов футболист за върха на атаката. Ръководството планира да отдели поне 2 милиона евро за сделката.

През лятото „сините“ привлякоха 10 нови футболисти. За четирима от тях клубът плати общо 3,65 милиона евро. Рейналдо дойде от Санта Клара за 1,5 милиона евро, Сержиньо беше привлечен от същия клуб за 1 милион евро, а Давид Кусо пристигна от Шавеш също срещу 1 милион евро. Мехди Мубарик беше взет от Ал Аин за 150 000 евро.

Забраната на залозите не започва на 4 октомври

Публикацията свързва възможността за поява на качествени бразилски футболисти на по-достъпни цени с ограниченията за хазартния сектор в страната. Бразилското правителство действително прие мярка, която забранява предлагането, посредничеството и рекламата на онлайн залози и игри, но тя беше подписана на 25 септември.

Според бразилското Министерство на правосъдието сайтовете и приложенията за залози трябва да бъдат блокирани от 6 октомври. Това означава, че 4 октомври не е датата, на която влиза в сила пълна забрана на хазарта, а твърдението за евентуално излизане на футболисти на пазара остава прогноза, а не потвърдено развитие.

Левски все още не е обявил конкретни имена на футболисти, които са свързвани със зимен трансфер. Очаква се клубът да продължи работата по селекцията в следващите месеци, като нападателят остава водещата позиция за подсилване.

Източници: Спортал, Тема Спорт


София / България
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