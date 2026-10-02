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Операция „Тайфун“: битката за Москва започва при Вязма

Операция „Тайфун“: битката за Москва започва при Вязма

2 Октомври, 2026 12:00 791 15

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  • вязма-
  • втора световна война-
  • георги жуков

На 2 октомври 1941 г. германската група армии „Център“ нанася главния удар към съветската столица. Вяземската операция се превръща в едно от най-тежките обкръжения на Червената армия.

Операция „Тайфун“: битката за Москва започва при Вязма - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 2 октомври 1941 г. германската група армии „Център“ започва основната фаза на операция „Тайфун“ – настъплението към Москва. Целта е съветските войски западно от столицата да бъдат обкръжени и унищожени, преди есенните дъждове и зимата да превърнат пътищата в кални полета. Първият удар по южния фланг на съветската отбрана е нанесен още на 30 септември в посока Орел и Брянск, но на 2 октомври започва общото настъпление на германските сили към Вязма и Москва.

Германското командване концентрира танкови и моторизирани съединения северно и южно от съветските позиции. Пробивите са постигнати по фланговете на Западния фронт, докато съветското командване очаква основният удар да премине по направлението Смоленск–Вязма. Така германските колони започват да затварят обръч около четири армии – 19-а, 20-а, 24-а и 32-а.

Вязма се превръща в капан

Вяземската отбранителна операция на Западния и Резервния фронт продължава от 2 до 13 октомври 1941 г. Част от съветските войски са откъснати от основните си сили, но продължават да се сражават в обкръжението. Това принуждава германците да отделят значителни сили за ликвидирането на т.нар. Вяземски котел.

Според Смоленския държавен музей-заповедник обкръжените части сковават действията на 28 германски дивизии, като 14 от тях не могат да се включат веднага в продължението на настъплението към Москва. Именно това забавяне дава на съветското командване време да организира отбраната по Можайската линия западно от столицата.

Цената за Червената армия е огромна. Четирите армии търпят тежки загуби, много военнослужещи попадат в плен, а точният брой на загиналите и успелите да се измъкнат остава предмет на различни исторически оценки. Смоленският музей посочва 663 хиляди пленени съветски военнослужещи, но същевременно отбелязва, че точната численост на загиналите не е установена.

Планът за бърза победа се проваля

След падането на Киев германското ръководство смята, че съветската съпротива е на ръба на разпадането. Според историческия обзор на History.com Адолф Хитлер заявява: „Врагът е разбит и никога няма да може да се изправи отново.“ Оценката се оказва преждевременна – съветските войски продължават да се съпротивляват, а германската армия се отдалечава от снабдителните си бази.

На 10 октомври Георги Жуков поема командването на обединените Западен и Резервен фронт. В следващите седмици германците достигат опасно близо до Москва, но не успяват да постигнат решаващ пробив. Недостигът на гориво, лошите пътища, есенната кал и започващият студ забавят настъплението. В началото на декември Червената армия преминава в контранастъпление и отблъсква германските сили от столицата.

Вяземската операция остава едновременно символ на тежкото поражение на съветската армия и на времето, спечелено с цената на огромни жертви. Германия успява да пробие фронта, но не успява да превърне пробива в победа. Москва остава извън обсега на „Тайфун“, а битката за столицата се превръща в първия голям стратегически неуспех на германското настъпление на Източния фронт.

Източници: History.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наше дело правое

    8 2 Отговор
    победа будет за нами

    Коментиран от #3

    12:10 02.10.2026

  • 2 Един

    4 8 Отговор
    Добре че е била помощта на британците и американците.

    Коментиран от #8, #11

    12:12 02.10.2026

  • 3 100

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Наше дело правое":

    Бе, не им е било много право делото, но е трябвало да да защитават родината си.

    12:14 02.10.2026

  • 4 Сталин

    2 4 Отговор
    Труман ми заповяда да съм многоходов.

    Коментиран от #5

    12:14 02.10.2026

  • 5 Путин многоходовия

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    На мен Сорос

    12:15 02.10.2026

  • 6 Путин детето шофьор на такси

    2 3 Отговор
    Сорос видя че съм дете и ни назначи сороски нпо-та а аз назначих човек за връзка със сороските нпо-та. Името му е Чубайс, евреин. Мой приятел и другар по еврейска линия.

    12:17 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сибирските дивизии

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Помощ от САЩ започва да идва през 1942г. Битката за Москва я решиха сибирските дивизии.

    Коментиран от #12

    12:23 02.10.2026

  • 9 ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОВОФАШИСТИ

    6 1 Отговор
    Пускат по една реваншиска статия за фашизма на всеки два дена.
    Защо не напишете после какво е станало с фашистките група армии „Център“. Дълго са прекарали в Сибир.

    12:24 02.10.2026

  • 10 ГасИ пожарите

    4 0 Отговор
    Колкото и да плюят Жуков , Жуков е пожарникаря на Сталин - винаги го местят там където съветският фронт закъсва.

    12:25 02.10.2026

  • 11 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    СТАВА ВЪПРОС ЗА ПЪРВИТЕ МЕСЕЦИ НА ВОЙНАТА, ПОМОЩТА ОТ запада ОЩЕ НЕ БИЛА ТРЪГНАЛА, ПОВЯРВАЙ МИ, ти НАЙ-В€РОЯТНО $и €вро-атлантик (Ру $о фоб)...!

    12:34 02.10.2026

  • 12 Един

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сибирските дивизии":

    Още от края на 41-ва започва да идва, а британците започват да помагат от лятото на 41-ва.

    12:34 02.10.2026

  • 13 историк

    0 2 Отговор
    Ако не беше ленд риза на САЩ войната щеше да трае година и половина и светът щеше да е друг.

    Коментиран от #14

    12:48 02.10.2026

  • 14 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "историк":

    ОБЛИЧАЙ натов$ката л€нд-Риза И Б€ГОМ КЪМ уКРАЙна, П . Т К А им М . Й Н А!
    С НАМИ БОГ И ПОБЕДА ЗА НАМИ!
    ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ

    12:53 02.10.2026

  • 15 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    Да защитаваш Родината си !!? По-право дело от това има ли? № 3 "100"
    Флиртуваме с думите, въртим ги, сучим ги – "нашата" правда да е отгоре !!
    И ако далеч на изток са засилени германски военнопленници, руските са гинели като мухи в немските концентранционни лагери и са много по-вече.Изключително много са и цивилните украинци / мъже и жени/ умъртвени чрез непосилен труд в земите на Третия Райх. За това никой не смее да спомене !? Сега веят други "политически" ветрове !!
    Съветите не са били готови за такова вероломно нападение. И е някакси не етично да се пише и говори за немските "победи" в 1941 година. Немците сами признават : "Научихме руснаците да воюват" Руснаците ги отучиха да воюват и им държаха юздите 44-45 години.
    Жалки са германските реваншисти , оставящи две-три женички да веят военни знамена, да са като въшки на чело !!

    12:57 02.10.2026