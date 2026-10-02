Близо 400 училища във Франция затварят заради ескалиралите ученически протести

Близо 400 училища и други образователни институции във Франция ще останат затворени в петък заради разрастващите се ученически протести, които на редица места прераснаха в насилие. Учениците настояват за повече преподаватели, по-добро финансиране и ремонт на остарялата училищна инфраструктура, предава News.bg.
Протестите започнаха в парижкия регион и за кратко време се разпространиха в различни части на страната. Според френското Министерство на вътрешните работи в четвъртък са били арестувани 1949 души, докато Министерството на правосъдието съобщи за 1793 души, поставени под полицейски арест от началото на седмицата.
На места демонстрациите са съпроводени от сериозни инциденти. Съобщава се за подпалени учебни заведения, сблъсъци с полицията и повредено имущество. В Марсилия, Страсбург и Тулуза са регистрирани различни прояви на насилие и нарушения на обществения ред. По данни на министъра на образованието Едуар Жофре от началото на протестите са ранени 170 ученици и 65 служители в системата на образованието.
Министърът на правосъдието Жералд Дарманен заяви, че протестите вече са съпроводени от действия, които според него представляват нарушения на обществения ред. По думите му около 2000 души са били поставени под полицейски арест от началото на движението, като около 90% от тях са непълнолетни.
Успоредно с това се появиха и политически обвинения за произхода и организацията на протестите. Според източник, цитиран от „Ройтерс“, френските разузнавателни служби са заявили на кризисно заседание, че представители на крайната левица, включително членове на „Непокорна Франция“ (LFI), стоят зад разрастването на движението. От партията отхвърлят тези твърдения.
Френското правителство обяви, че част от затворените училища ще преминат към дистанционно обучение. Министърът на образованието трябва да се срещне с представители на ученическите организации, родители и синдикати, за да обсъди исканията на протестиращите.
Протестната вълна вече има отражение и извън Франция. В белгийския град Лиеж ученици също блокираха няколко училища, като местните власти съобщиха за прояви на напрежение и материални щети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #3, #10
11:54 02.10.2026
2 Овчар
11:54 02.10.2026
3 БПФ
До коментар #1 от "Европеец":Бият наред, деца, данъкоплатци, само ново французите мигри са недосегаеми.
11:57 02.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
12:08 02.10.2026
7 ПП-ДБ
БЕГОМ КЪМ БОМБОУБЕЖИЩАТА, ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ нато-ВИБРАТОРИТ€ И ПАМП€Р$ИТ€!
12:28 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Край, франсето
Сега вече всички училища се вдигнаха! Против системата на Макарона .
Кво става?.Нали искаха да разпаднат Русия? А то, мани, мани!!! Те падат, като презрели круши... :)
Коментиран от #11
12:33 02.10.2026
10 Сърбин
До коментар #1 от "Европеец":Там е демокрация и всичко може, но като бият дрогирани деца студенти в Сърбия, не може!
12:37 02.10.2026
11 Доротея
До коментар #9 от "Край, франсето":Спокойно, млади господине! В миналото, когато масата започнеше да се надига, да не иска да работи, да се занимава с комунистически идеи и наднича в канчето на господарите, господарите постъпваха умело - изпращаха ги на война! Там да буйстват и да поразяват ,,враговете на отечеството"! Но, сега едва ли!? Този народ е толкова разхайтен, че трудно ще го експулсират към фронта! Само руснаци от Урал и Украйна още не са като хората и се бият помежду си. Факт! Войната е експлозия, а тези безредици - имплозия! Нищо добро не ви чака!
12:43 02.10.2026