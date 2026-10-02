Близо 400 училища във Франция затварят заради ескалиралите ученически протести

Близо 400 училища и други образователни институции във Франция ще останат затворени в петък заради разрастващите се ученически протести, които на редица места прераснаха в насилие. Учениците настояват за повече преподаватели, по-добро финансиране и ремонт на остарялата училищна инфраструктура, предава News.bg.

Протестите започнаха в парижкия регион и за кратко време се разпространиха в различни части на страната. Според френското Министерство на вътрешните работи в четвъртък са били арестувани 1949 души, докато Министерството на правосъдието съобщи за 1793 души, поставени под полицейски арест от началото на седмицата.

На места демонстрациите са съпроводени от сериозни инциденти. Съобщава се за подпалени учебни заведения, сблъсъци с полицията и повредено имущество. В Марсилия, Страсбург и Тулуза са регистрирани различни прояви на насилие и нарушения на обществения ред. По данни на министъра на образованието Едуар Жофре от началото на протестите са ранени 170 ученици и 65 служители в системата на образованието.

Министърът на правосъдието Жералд Дарманен заяви, че протестите вече са съпроводени от действия, които според него представляват нарушения на обществения ред. По думите му около 2000 души са били поставени под полицейски арест от началото на движението, като около 90% от тях са непълнолетни.

Успоредно с това се появиха и политически обвинения за произхода и организацията на протестите. Според източник, цитиран от „Ройтерс“, френските разузнавателни служби са заявили на кризисно заседание, че представители на крайната левица, включително членове на „Непокорна Франция“ (LFI), стоят зад разрастването на движението. От партията отхвърлят тези твърдения.

Френското правителство обяви, че част от затворените училища ще преминат към дистанционно обучение. Министърът на образованието трябва да се срещне с представители на ученическите организации, родители и синдикати, за да обсъди исканията на протестиращите.

Протестната вълна вече има отражение и извън Франция. В белгийския град Лиеж ученици също блокираха няколко училища, като местните власти съобщиха за прояви на напрежение и материални щети.