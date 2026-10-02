Новини
Спорт »
Бг футбол »
Теодор Иванов се върна в ЦСКА заради травмата

Теодор Иванов се върна в ЦСКА заради травмата

2 Октомври, 2026 12:20 298 2

  • теодор иванов-
  • цска-
  • национален отбор-
  • лига на нациите-
  • цска 1948

Защитникът пропуска мачовете на България с Исландия и Люксембург. ЦСКА ще опита да го възстанови за дербито с ЦСКА 1948.

Теодор Иванов се върна в ЦСКА заради травмата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Теодор Иванов се завърна в ЦСКА, след като окончателно отпадна от състава на България за предстоящите мачове с Исландия и Люксембург. Централният защитник не отпътува с националния отбор за гостуването на Исландия в Лигата на нациите.

Иванов получи травма при домакинската загуба с 1:2 от Люксембург. Заради контузията той пропусна и равенството 0:0 с Естония на стадион „Колежа“. След като стана ясно, че няма да може да участва в следващите два двубоя на България, защитникът се прибра в клубния си отбор.

Медицинският щаб на ЦСКА ще работи по възстановяването на футболиста. Целта е Иванов да бъде готов за първия мач на тима след паузата за националните отбори – гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица. От ЦСКА ще преценят състоянието му преди двубоя, като към момента не е потвърдено дали той ще може да играе.

Източници: Спортал


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Илиии

    0 0 Отговор
    Не иска да бере срам и не му се играе.

    12:25 02.10.2026

  • 2 БашБрадвар

    0 0 Отговор
    какъв капитан е тоя бе, мишка напускаща потъващия кораб ..........

    12:39 02.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове