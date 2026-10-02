Теодор Иванов се върна в ЦСКА заради травмата

Теодор Иванов се завърна в ЦСКА, след като окончателно отпадна от състава на България за предстоящите мачове с Исландия и Люксембург. Централният защитник не отпътува с националния отбор за гостуването на Исландия в Лигата на нациите.

Иванов получи травма при домакинската загуба с 1:2 от Люксембург. Заради контузията той пропусна и равенството 0:0 с Естония на стадион „Колежа“. След като стана ясно, че няма да може да участва в следващите два двубоя на България, защитникът се прибра в клубния си отбор.

Медицинският щаб на ЦСКА ще работи по възстановяването на футболиста. Целта е Иванов да бъде готов за първия мач на тима след паузата за националните отбори – гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица. От ЦСКА ще преценят състоянието му преди двубоя, като към момента не е потвърдено дали той ще може да играе.

Източници: Спортал