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Програма за Гран при на Бахрейн във Формула 1

Програма за Гран при на Бахрейн във Формула 1

2 Октомври, 2026 12:50 781 1

  • формула 1-
  • гран при на бахрейн-
  • сепанг-
  • моторни спортове

Състезанието ще се проведе на пистата „Сепанг“ в Малайзия, а стартът е в неделя от 10:00 часа българско време.

Програма за Гран при на Бахрейн във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Формула 1 се завръща на пистата „Сепанг“ за първи път от 2017 г. Съоръжението край Куала Лумпур ще приеме тазгодишното Гран при на Бахрейн, което е 16-ият кръг от календара на шампионата за 2026 г.

Състезателният уикенд започва в петък, 2 октомври. Първата тренировка е насрочена за 7:30 часа българско време, а втората ще започне в 11:00 часа.

В събота програмата продължава с третата тренировка от 7:30 часа. Квалификацията за стартовата решетка е от 11:00 часа.

Състезанието е в неделя от 10:00 часа

Стартът на Гран при на Бахрейн в Малайзия е в неделя, 4 октомври, от 10:00 часа българско време. Надпреварата ще бъде в 56 обиколки на трасето с дължина 5,543 километра.

Провеждането на състезанието в Малайзия е резултат от договореност между Формула 1, Международната автомобилна федерация, Бахрейн и Малайзия. Формула 1 обяви, че така се запазва кръгът, който иначе не би се състоял по първоначалния график.

„Малайзия отдавна има важно място в историята на Формула 1“, заявиха от Формула 1 при обявяването на завръщането на шампионата на „Сепанг“.

След състезанието в Малайзия календарът продължава с Гран при на Сингапур, което е насрочено за 9-11 октомври.

Източници: Спортал, Формула 1


Малайзия
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