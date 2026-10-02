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Шарл Льоклер оглави втората тренировка в Малайзия

Шарл Льоклер оглави втората тренировка в Малайзия

2 Октомври, 2026 13:18 455 0

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Пилотът на Ферари изпревари Исак Хаджар и Ландо Норис на пистата „Сепанг“. Очакваният дъжд така и не промени хода на сесията.

Шарл Льоклер оглави втората тренировка в Малайзия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шарл Льоклер с Ферари оглави втората свободна тренировка преди Гран при на Бахрейн във Формула 1, което се провежда на пистата „Сепанг“ в Малайзия. Пилотът от Монако записа най-добра обиколка за 1:37.528 минути и изпревари Исак Хаджар с Ред Бул с 0.099 секунди.

Трети остана Ландо Норис с Макларън, който завърши на 0.137 секунди от Льоклер. Макс Ферстапен с втория Ред Бул се класира четвърти, следван от Люис Хамилтън с Ферари и Оскар Пиастри с Макларън.

Мерцедес остана извън челната шестица

Лидерите в генералното класиране Кими Антонели и Джордж Ръсел заеха седмо и осмо място. Двамата пилоти на Мерцедес останаха на около половин секунда от времето на Льоклер, като допуснаха грешки при излизанията от завоите в решаващи моменти.

Антонели започва състезателния уикенд като лидер с 302 точки, докато Ръсел е втори с 236. Ръсел спечели последното състезание в Баку, а Исак Хаджар записа втория си подиум за сезона с Ред Бул.

Сесията не даде пълна картина за разпределението на силите, тъй като отборите работиха основно върху поведението и износването на гумите. Най-добрите времена бяха дадени в началото, когато тимовете очакваха дъжд, но валежи не последваха. Пилотите запазиха гумите с твърда смес за по-късните етапи от уикенда.

Резултатите от втората тренировка поставиха Льоклер начело, но разликите в челото останаха малки: първите петима се вместиха в 0.305 секунди. Следващите сесии ще покажат дали предимството на Ферари ще се запази и в квалификацията.

Източници: БТА, Формула 1


Малайзия
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