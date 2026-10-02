Шави пое вината за първото полувреме; Цимикас: Точката може да се окаже важна

Гърция и Нидерландия завършиха 2:2 в мач от Лигата на нациите на стадион „Тумба“, след като домакините водеха с 2:0 на почивката. Тиджани Райндерс изравни минута преди края и запази серията без загуба на Нидерландия под ръководството на Шави.

Равенството остави Гърция начело във временното класиране със 7 точки. Тимът на Иван Йованович все още няма загуба в турнира и в неделя ще приеме Германия отново в Солун.

„Точката е добре дошла. Трябва да останем съсредоточени и скромни - това е най-важното сега. Това е ново поколение играчи и трябва да продължим да ги подкрепяме“, заяви Иван Йованович пред Alpha TV.

Гръцкият селекционер очаква силна подкрепа от трибуните в следващия мач. „Сигурен съм, че в неделя стадионът отново ще бъде пълен и това ще ни помогне в мача срещу Германия“, каза Йованович.

Цимикас: Точката може да се окаже важна

Защитникът Костас Цимикас определи резултата като повод за известно разочарование заради изпуснатата преднина, но подчерта значението на съперника и на спечелената точка.

„Изпитваме известно разочарование, но трябва да останем скромни, защото Нидерландия е отбор от най-висока класа“, заяви футболистът на Ливърпул.

Цимикас добави, че Гърция трябва да анализира причините за двата допуснати гола, но вярва, че отборът гради нещо значимо и може да запази лидерската си позиция.

Шави пое вината за първото полувреме

Шави призна, че Нидерландия е изиграла много слабо първо полувреме и пое отговорността за представянето на отбора. Според него прекалено многото промени са направили задачите на футболистите неясни.

„Никога не съм доволен от равенство, но първото полувреме беше много слабо. Това беше моя вина като треньор“, каза Шави, цитиран от Ройтерс.

Селекционерът направи три смени в началото на втората част, след което Нидерландия промени начина си на игра. Тимът използва диамант в халфовата линия, създаде повече положения и увеличи скоростта при владеене на топката. Райън Гравенберх, Ноа Ланг и Райндерс имаха важна роля за промяната.

В неделя Нидерландия ще изиграе последния си мач от международния прозорец срещу Сърбия в Айндховен.

Източници: БТА, Ройтерс