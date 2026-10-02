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Крушарски подготвя Рилски спортист за атака на елита

Крушарски подготвя Рилски спортист за атака на елита

2 Октомври, 2026 13:20 767 0

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  • купа на българия

Бизнесменът може да пренасочи средства от Локомотив Пловдив към клуба от Самоков. Зимната селекция е част от плана за изкачване във футболната Първа лига.

Крушарски подготвя Рилски спортист за атака на елита - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Христо Крушарски планира да насочи усилията си от Локомотив Пловдив към Рилски спортист и да изгради състав, способен да атакува елитното първенство. Информацията е на „Тема Спорт“, цитирана от Топспорт.

Крушарски вече обяви, че напуска Локомотив Пловдив и е готов да депозира акциите си. При раздялата той ще очаква финансова компенсация, която по информация на Топспорт може да бъде вложена в клуба от Самоков. Амбицията му е отново да има отбор в елита, този път това да бъде Рилски спортист.

Планът предвижда сериозна селекция през зимата. През последните дни новият автобус на Локомотив Пловдив е преместен от „Лаута“ и е паркиран на стадион „Искър“ в Самоков. Служебният автомобил на старши треньора Душан Косич също е поел към съоръжението.

Рилски спортист е шести във Втора лига

В момента тимът е воден от Пламен Крумов. След трудно начало Рилски спортист стабилизира резултатите си и заема шестото място във Втора лига с 18 точки от 11 мача. Лидерът Вихрен има 24 точки, а между двата отбора са ЦСКА II, Фратрия, Черноморец 1919 и Берое.

Съставът разполага с няколко опитни футболисти със стаж в елитното първенство. Зимният трансферен период ще покаже дали заявената от Крушарски цел ще бъде подкрепена с конкретни нови попълнения.

Самият Крушарски вече е заявявал пред „Тема Спорт“:

„Сега си гъделичкам Рилски спортист и след две години ще го вкарам в „А“ група.“

Предстои мач за Купата на България

Следващото изпитание за Рилски спортист е гостуването на Загорец в неделя, 4 октомври, в мач от Купата на България. Двубоят ще бъде първата официална среща на отбора през октомври и ще предшества подновяването на битката във Втора лига.

Към момента информацията за бъдещото финансиране и зимната селекция е представена като план, а не като официално обявена сделка или завършена промяна в собствеността на Локомотив Пловдив.

Източници: Топспорт, Тема Спорт


България
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