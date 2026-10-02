Новини
България »
Ива Петрова: Устойчивите решения се случват чрез постоянен диалог между държавата и бизнеса

Ива Петрова: Устойчивите решения се случват чрез постоянен диалог между държавата и бизнеса

2 Октомври, 2026 16:21 419 6

  • ива петрова-
  • ес-
  • индустриални енергийни консуматори

Министърът на енергетиката поздрави Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори по случай 20-та годишнина от създаването ѝ

Ива Петрова: Устойчивите решения се случват чрез постоянен диалог между държавата и бизнеса - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Устойчивите решения се случват чрез постоянен диалог между държавата и бизнеса. Нашата обща задача през следващите години е да създадем среда, в която българската индустрия може да инвестира в нови технологии, да намалява енергийните си разходи, да декарбонизира производството си и да запазва конкурентните си позиции.“ Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова в поздрава си към Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори по случай 20-та годишнина от създаването на организацията. В приветствието си към индустриалците министър Петрова подчерта, че екипът на Министерството на енергетиката ще продължи да търси работещи решения заедно с бизнеса.

Днес Европа трябва едновременно да намалява зависимостите си, да развива чисти технологии и да осигурява енергия на цени, които позволяват на индустрията да инвестира и да расте. През последните две десетилетия БФИЕК е част от разговора за българската енергетика и за условията, при които индустрията може да инвестира, да произвежда и да бъде конкурентоспособна. „Това е разговор, който днес има още по-голямо значение“, подчерта енергийният министър. Тя акцентира върху доклада на Марио Драги и Европейския компас за конкурентоспособност, които поставят иновациите, енергийната сигурност и декарбонизацията в една обща рамка - тази на европейската конкурентоспособност.

Министър Петрова припомни, че България e сред първите държави в Европейския съюз, която приложи механизъм за подкрепа на енергоемките предприятия във връзка с волатилността на енергийните цени. Едновременно с това, продължават целенасочените инвестиции в енергийна сигурност, диверсифицирани доставки на енергия за домакинствата и бизнеса на достъпни цени. „В този контекст тези проекти изискват нов тип партньорства между държавата, бизнеса, финансовите институции и технологичните компании, както и регулаторна среда, която да може да отговори на новите модели на собственост, финансиране и управление“, подчерта министър Петрова.

Тя припомни последователната позиция на България, която подкрепя декарбонизацията и инвестициите в чисти технологии, но последователно на европейско ниво защитава необходимостта правилата да отчитат спецификите на всяка държава - налични ресурси, индустриална структура, социално-икономически фактори. „Преходът трябва да бъде предвидим, технологично неутрален и достатъчно гъвкав, за да съчетава климатичните цели с икономическия растеж, конкурентоспособността и енергийната и икономическата сигурност“, категорична бе министър Петрова.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 1 Отговор
    "енергийни консуматори"
    Добре звучи.Държавата се грижи за тях с нашите данъци.Сега пак ще хапнат и пийнат за наша сметка по случай празника

    16:23 02.10.2026

  • 2 Лакардий

    4 0 Отговор
    И лозунги, а 25000 $заплата си върви

    16:29 02.10.2026

  • 3 Не Бързай !

    1 0 Отговор
    Да пПриказваш !

    Докато !

    Не Си Видяла !

    Резултата !

    16:36 02.10.2026

  • 4 Абе

    2 0 Отговор
    Тия какво работят, някой знае ли?

    Коментиран от #6

    16:49 02.10.2026

  • 5 поредната доза

    0 0 Отговор
    червени лакърдии...

    17:08 02.10.2026

  • 6 така като ги гледаш

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    според тебе какво e?

    17:10 02.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове