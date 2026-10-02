Ива Петрова: Устойчивите решения се случват чрез постоянен диалог между държавата и бизнеса

„Устойчивите решения се случват чрез постоянен диалог между държавата и бизнеса. Нашата обща задача през следващите години е да създадем среда, в която българската индустрия може да инвестира в нови технологии, да намалява енергийните си разходи, да декарбонизира производството си и да запазва конкурентните си позиции.“ Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова в поздрава си към Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори по случай 20-та годишнина от създаването на организацията. В приветствието си към индустриалците министър Петрова подчерта, че екипът на Министерството на енергетиката ще продължи да търси работещи решения заедно с бизнеса.

Днес Европа трябва едновременно да намалява зависимостите си, да развива чисти технологии и да осигурява енергия на цени, които позволяват на индустрията да инвестира и да расте. През последните две десетилетия БФИЕК е част от разговора за българската енергетика и за условията, при които индустрията може да инвестира, да произвежда и да бъде конкурентоспособна. „Това е разговор, който днес има още по-голямо значение“, подчерта енергийният министър. Тя акцентира върху доклада на Марио Драги и Европейския компас за конкурентоспособност, които поставят иновациите, енергийната сигурност и декарбонизацията в една обща рамка - тази на европейската конкурентоспособност.

Министър Петрова припомни, че България e сред първите държави в Европейския съюз, която приложи механизъм за подкрепа на енергоемките предприятия във връзка с волатилността на енергийните цени. Едновременно с това, продължават целенасочените инвестиции в енергийна сигурност, диверсифицирани доставки на енергия за домакинствата и бизнеса на достъпни цени. „В този контекст тези проекти изискват нов тип партньорства между държавата, бизнеса, финансовите институции и технологичните компании, както и регулаторна среда, която да може да отговори на новите модели на собственост, финансиране и управление“, подчерта министър Петрова.

Тя припомни последователната позиция на България, която подкрепя декарбонизацията и инвестициите в чисти технологии, но последователно на европейско ниво защитава необходимостта правилата да отчитат спецификите на всяка държава - налични ресурси, индустриална структура, социално-икономически фактори. „Преходът трябва да бъде предвидим, технологично неутрален и достатъчно гъвкав, за да съчетава климатичните цели с икономическия растеж, конкурентоспособността и енергийната и икономическата сигурност“, категорична бе министър Петрова.