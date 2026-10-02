БНБ ще печата хартиените бюлетини за 0,14 евро бройката

Централната избирателна комисия избра „Печатница на Българска народна банка“ АД да изработи и достави хартиените бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Дружеството ще осигури и специализираната хартия за отпечатване на контролните разписки от машинното гласуване.

Решението беше подкрепено от 13 членове на ЦИК. Обществената поръчка е разделена на две части. Първата е за отпечатването и доставката на хартиените бюлетини, а втората - за изработването и доставката на ролките със специализирана хартия за машините.

Цената за една хартиена бюлетина ще бъде 0,14 евро без ДДС. Членът на ЦИК Йордан Василев обясни, че сумата съвпада с предварително заложената и е същата като при предсрочните парламентарни избори през април.

За машинното гласуване ще бъдат произведени общо 70 000 ролки със специализирана хартия. Предложената от печатницата на БНБ цена е 7,20 евро без ДДС за една ролка. В нея са включени всички разходи по изпълнението на поръчката, включително опаковането и транспортът. И тази цена съответства на прогнозната стойност.

От „Печатница на БНБ“ са заявили готовност да изпълнят и двете части на поръчката. Пред ЦИК са представени необходимите документи, мостра на хартията за двустранен печат, резултати от изпитвания, извършени от Института по целулоза и хартия, технически спецификации и два мострени плика за сигурност.

ЦИК реши да изпрати писмо до изпълнителния директор на „Печатница на БНБ“ АД, с което да бъдат изискани необходимите документи за сключването на договора.