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БНБ ще печата хартиените бюлетини за 0,14 евро бройката

БНБ ще печата хартиените бюлетини за 0,14 евро бройката

2 Октомври, 2026 16:14 415 5

  • бнб-
  • хартиени бюлетини-
  • президентски избори

За машинното гласуване ще бъдат произведени общо 70 000 ролки със специализирана хартия

БНБ ще печата хартиените бюлетини за 0,14 евро бройката - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия избра „Печатница на Българска народна банка“ АД да изработи и достави хартиените бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Дружеството ще осигури и специализираната хартия за отпечатване на контролните разписки от машинното гласуване.

Решението беше подкрепено от 13 членове на ЦИК. Обществената поръчка е разделена на две части. Първата е за отпечатването и доставката на хартиените бюлетини, а втората - за изработването и доставката на ролките със специализирана хартия за машините.

Цената за една хартиена бюлетина ще бъде 0,14 евро без ДДС. Членът на ЦИК Йордан Василев обясни, че сумата съвпада с предварително заложената и е същата като при предсрочните парламентарни избори през април.

За машинното гласуване ще бъдат произведени общо 70 000 ролки със специализирана хартия. Предложената от печатницата на БНБ цена е 7,20 евро без ДДС за една ролка. В нея са включени всички разходи по изпълнението на поръчката, включително опаковането и транспортът. И тази цена съответства на прогнозната стойност.

От „Печатница на БНБ“ са заявили готовност да изпълнят и двете части на поръчката. Пред ЦИК са представени необходимите документи, мостра на хартията за двустранен печат, резултати от изпитвания, извършени от Института по целулоза и хартия, технически спецификации и два мострени плика за сигурност.

ЦИК реши да изпрати писмо до изпълнителния директор на „Печатница на БНБ“ АД, с което да бъдат изискани необходимите документи за сключването на договора.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Бюлетината трябва да бъде банкнота от 100€. Ако си за демокрацията я пускаш обратно в кутията,ако мислиш за себе си си седиш вкъщи със стотачка в джоба и не гласуваш.Те това е народовластие.

    16:20 02.10.2026

  • 2 Нека

    3 1 Отговор
    направим икономии, като се ослушаме и не хабим бюлетини !

    16:21 02.10.2026

  • 3 Грийнпийс

    1 2 Отговор
    Не хабете хартията бе,нема нужда😆😂🤣

    16:30 02.10.2026

  • 4 Нали Щеше Да Бъде !

    3 1 Отговор
    Само С Машини ?

    16:41 02.10.2026

  • 5 Феникс

    0 0 Отговор
    Тези не могат да печатат левчета и ще ги правят частна печатница, на лифлети и бюлетини, Ние сме пародия на държава!

    17:25 02.10.2026

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